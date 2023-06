El historiador británico Orlando Figes, Premio Adepi por defender la propiedad intelectual

La Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, ha concedido hoy el Premio Adepi 2023 al escritor, profesor e historiador británico Orlando Figes por ser uno de los intelectuales que "mejor conocen la importancia de la propiedad intelectual".

Según ha dado a conocer hoy Adepi, Figes ha sido galardonado con este premio que le será entregado en Madrid el próximo 5 de julio por el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Una cita en la que Adepi también reconocerá al departamento de Propiedad Intelectual del Instituto Max Planck de Innovación y Competencia (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb).

Figes (Londres, Reino Unido, 1959) es profesor de historia en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, colaborador habitual de The New York Review of Books y, desde 2003, miembro de la Royal Society of Literature.

Aunque Figes está especializado en la historia del pueblo ruso y de la Unión Soviética, su trayectoria como historiador, escritor y docente le acredita como "uno de los intelectuales que mejor conocen la importancia de la propiedad intelectual y con mayor convicción la defienden".

Buena parte de su obra, han destacado desde Adepi, "Los europeos", se centra en ofrecer una de las "más completas explicaciones de cómo la propiedad intelectual fue fundamental para avanzar hacia una Europa unida y debe ser pieza clave para alcanzar su cohesión social y política".

Por su parte, el Instituto Max Planck de Innovación y Competencia fue fundado en 1966 en Munich como el Instituto de Patentes Extranjeras e Internacionales, Derecho de Autor y Derecho de la Competencia.

En 2002 su alcance de investigación se amplió y modificó su nombre a Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Su actual departamento de Propiedad Intelectual es uno de los centros de investigación más prestigiosos e importantes del mundo en la materia.

Desde 2019, el Premio Adepi reconoce la labor de aquellas personas e instituciones que trabajan por la defensa y el desarrollo de la propiedad intelectual en general, y de la gestión colectiva de derechos en particular, desde ámbitos como la política, la enseñanza, la economía o el derecho, contribuyendo así a la creación de cultura de forma justa y sostenible.

En 2019, recibieron el Premio Adepi, de manos del ministro José Guirao, el ponente de la Directiva de derechos de autor en el Mercado Único Digital (DDAMU), Axel Voss, y los grupos que la apoyaron en el Parlamento Europeo (Socialistas y Demócratas, Popular, y Demócratas y Liberales).

En 2022, recibieron el Premio Adepi el escritor y poeta Juan Mollá López, la profesora e investigadora Eleonora Rosati y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), representada por su directora general de Cultura, Natalia Armijos.