El hijo de Robert Graves asiste al estreno de la ópera basada en su novela 'Yo, Claudio' en el Teatro Romano de Mérida

William Graves, hijo y director de la Fundación Robert Graves, ha asistido este pasado sábado al estreno en el Teatro Romano de Mérida de la ópera 'Yo Claudio y Claudio el dios', basada en la novela homónima escrita por su padre y de la que se cumplen 85 años de su publicación en 2019.

La novela, llevada por primera vez a la ópera después de pasar por el cine, la televisión y el teatro, abarca 70 años de la historia de Roma, desde el gobierno de Augusto (23 a. C.) hasta la muerte de Claudio (54 d. C.).

La ópera representada en Mérida es un proyecto artístico español al que han dado forma el compositor Igor Escudero, el autor del libreto, Pablo Gómez, el director de música José Luis López Antón y la directora de escena Marta Eguilior.

Dieciséis intérpretes en escena (que se reparten 56 personajes) acompañados por la Orquesta Verum dan vida musical a esta mítica historia que podrá verse el próximo 14 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid, el 21 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el 22 de junio en el Auditorio de Zaragoza.

William Graves guarda un grato recuerdo del 'Yo Claudio' que pudo también presenciar en el Teatro Romano de Mérida interpretado por Héctor Alterio en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en 2004. Entonces cedió los derechos a Pentación Espectáculos para su adaptación al teatro. "Fue un gran éxito de público y un gran trabajo de adaptación", rememora. Lo mismo que espera ahora de esta original versión en ópera, indican desde la propia producción teatral.

A su padre lo recuerda como un "pacifista convencido, feminista, projudío, puritano, con una memoria portentosa y siempre trabajando". "Veo mucho de mi padre en Claudio. Su madre, mi abuela, era alemana, y siempre le decía: Robi, el trabajo es más divertido que divertirse" y es lo que hacía. A la familia la aguantaba, era un ego con patas, yo me llevaba bien con él mientras le siguiera la corriente y no hiciera ruido, pero su vida era la poesía y el trabajo, algo que me inculcó a mi".

William Graves (Inglaterra, 1940) viajó a Mérida desde Palma de Mallorca, ciudad en la que pasó gran parte de su vida Robert Graves y donde escribió 'Yo Claudio', también donde vive su hijo desde 1946 y dirige la fundación que administra el legado literario de su padre.

Aunque 'Yo Claudio' es probablemente la novela más conocida de Robert Graves, sobre todo a raíz de la mundialmente reconocida serie de televisión de la BBC, en opinión de su hijo el mayor legado de su padre es el poético y sobre todo el libro 'La diosa blanca'. "Él siempre dijo que escribió 'Yo Claudio' por dinero, y era verdad, para pagar una hipoteca". Su éxito y sus sucesivas adaptaciones artísticas sigue confirmando hoy la vigencia de aquel propósito inicial.