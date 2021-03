La hija de Montserrat Caballé lamenta que en España "no quieran escuchar" a Plácido Domingo: "Siempre ha sido un señor"

Montserrat Martí presenta el último trabajo de la soprano, 'La isla del Cristianismo: Armenia y Artsaj': "Es un tesoro"

La hija de Montserrat Caballé, Montserrat Martí, ha lamentado que el tenor español Plácido Domingo no tenga ofertas para actuar en España, un año después de las acusaciones por acoso.

"Para mí siempre ha sido un caballero y un señor", ha señalado este martes la también soprano durante la presentación del último trabajo de Montserrat Caballé (1933-2018), 'La isla del Cristianismo: Armenia y Artsaj'.

La hija de Montserrat Caballé ha subrayado que le parece "mal" que Plácido Domingo no actúe en España. "Si no viene es porque no le querrán", ha sentenciado.

No obstante, Montserrat Martí ha asegurado que "hay muchos sitios en el mundo que le quieren y que le quieren escuchar". "Aquí nos lo perdemos", ha apostillado la soprano internacional.

'LA ISLA DEL CRISTIANISMO', UN "TESORO"

Sobre el último trabajo de Montserrat Caballé, grabado tras su visita a Armenia y la república de Artsaj, su hija ha destacado que es un "tesoro", tanto a nivel artístico como personal, que le emociona "profundamente". "Fue una lección de vida ese viaje y un regalo que me hizo ese país", ha precisado.

El proyecto se remonta a 2013, cuando la soprano visitó algunos de los monasterios, iglesias y catedrales más antiguas del mundo, rindiendo homenaje al 1.700 aniversario de la adopción del cristianismo en Armenia.

En esa gira actuó en Yereván y Stepanekert y grabó varias obras, entre ellas dos canciones armenias. "Siempre fue una mujer que daba mucha paz y En Armenia la noté sintiendo una paz muy especial. Cada sitio en el que parábamos la gente estaba muy agradecida, muy feliz. Era como un sueño para ella, ya era una persona muy creyente", ha recordado Montserrat Martí.

Otro aspecto significativo del álbum es el aniversario de los 25 años de la colaboración de la soprano con el líder de Queen, Freddie Mercury. Montserrat Caballé vuelve a colaborar con la famosa banda grabando 'Is this the world we created?' con Brian May, tema que ilustra un vídeo sobre el holocausto o el genocidio armenio.

Asimismo, el nuevo proyecto presenta una nueva composición de Vangelis, 'La Habanera', creada para Caballé en honos a su 80 cumpleaños. Además, la soprano escogió la canción de Vangelis 'Like a dream' para acompañar a la presentación del monasterio Dadivank.

En el álbum hay además composiciones de Schubert, Händel, Komitas o Caccini, y en varios temas como 'Krunk, 'Chinar Es' o 'La Habanera' se puede escuchar el duduk, un instrumento originario de Armenia.

Durante la presentación del proyecto, Montserrat Martí ha explicado que realizaron el viaje después de que su madre hubiera sufrido un ictus y que los médicos le habían prohibido subirse a un avión "y menos subirse a un país donde las iglesias estaban a más de 1.000 metros". "Estábamos con mucho miedo de saltarnos todas las prohibiciones médicas, pero su fe y las ganas que tenía de hacer este viaje pudo con todo esto", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado que Caballé era embajadora de buena voluntad de Unesco y que había visto y visitado muchas desgracias por el mundo pero "en silencio, no para salir en la foto". "Hay muchos viajes que la gente no conoce, en conflictos donde estuvo. Siempre decía que por qué por tener una mentalidad o ideología distinta puedes odiar tanto a una persona", ha manifestado.

Para el productor del trabajo, Garik Israelian, es un disco "muy peculiar, con mucha energía, mucha historia detrás y mucho trabajo". Así, ha añadido que es un disco "bastante histórico, muy importante para el pueblo armenio y para Montserrat Martí, que colaboró en el proyecto".

El productor ha destacado el carácter "muy fuerte" de Caballé y ha recordado que la soprano le "impresionó mucho con su fuerza". "Cuando estabas cerca de ella sentías su fuerza aunque no hablaras con ella. El viaje de Montserrat tenía el objetivo de la peregrinación y de apoyar al pueblo armenio", ha indicado.

Por su parte, el embajador de la República de Armenia en España, Vladimir Karmirshalyan, ha afirmado que Caballé quedó "muy sorprendida" durante su visita a Armenia con algunos monumentos y que "se enamoró" de Armenia y Artsakh.

En Armenia y Artsakh, según ha explicado el embajador armenio, la soprano se familiarizó con el arte arquitectónico de las iglesias armenias y llamó a Armenia "isla de paz y amor" y a Artsakh "un país pequeño pero fuerte".

"Han pasado ocho años de la visita de Montserrat Caballé a Armenia y Artsak y aún el pueblo armenio recuerda a la legendaria soprano y la considera una de sus amigas más queridas", ha concluido Karmirshalyan.