"Hermana. (Placer)": la historia ignora el lado placentero de las escritoras

Cristina Bazán

En las historias que se conocen o que se relatan en libros sobre las escritoras españolas es "muy difícil" encontrar testimonios sobre los momentos de placer o de buena vida, por lo que hay que buscarlos "en cartas privadas" o "en diarios", según asegura la escritora y dramaturga María Folguera.

La búsqueda de esos momentos placenteros la ha llevado a escribir "Hermana. (Placer)" (Alianza Editorial, 2021), una novela basada en hechos reales de su vida y la de una amiga cercana que pasa a la ficción para dar protagonismo al deseo que tiene el personaje principal de poder publicar una "Enciclopedia de los buenos ratos de la escritoras" que saque a la luz los "momentos de triunfo" de las autoras.

Sin embargo, más que acercar al lector a "ideales de placer o de heroínas", en "Hermana (Placer)" se habla sobre la herencia, sobre "los valores inconscientes" que han transmitido las abuelas y madres a los hijos e hijas sobre la "relación con el placer". Una herencia ha provocado que aún en 2021, a decir de la autora, a las mujeres "nos cueste muchísimo defender territorios que nos dan placer, que nos dan descanso y que son muy importantes para nosotras".

En una entrevista con Efe, Folguera (Madrid,1984) asegura que cuando fue estudiante de teatro y de literatura, tenía la sensación de que "todos los referentes" a los que accedía por medio de la academia, se le presentaban a través de "su fracaso vital, de la locura, la enfermedad, la muerte, de las adicciones".

"Se ponía en primer lugar la experiencia de fracaso de la escritora. Y creo que eso me influía tóxicamente. Yo decía que no me veía muy capaz de imaginar una trayectoria artística exitosa si todos las referentes que admiraba estaban tan sacudidas por la desgracia y habían muerto jóvenes. El suicidio de Sylvia Plath, de Virginia Woolf, por ejemplo", menciona.

Por lo que todos estos años, relata, ha ido amasando el pensamiento de que existe la necesidad de reflexionar sobre los referentes de escritoras y esa relación con el sufrimiento, con el sacrificio, con el fracaso vital. "Y eso lo he plasmado en esta novela", agrega la autora.

Aunque afirma que hasta el momento no ha tenido la intención de publicar una enciclopedia como la de la protagonista de la historia, confirma que "es una realidad" que, como cuenta el personaje, es complicado encontrar momentos de placer de las escritoras.

"Sobre todo hablamos de las generaciones anteriores y que forman parte del canon. Es muy difícil encontrar testimonios de momentos placenteros, de relax, de buena vida. En el caso concreto de María Lejárraga o Zenobia Camprubí siempre están presentados en un halo de culpa, de pedir disculpas, de sentirse egoístas por aquel buen rato", explica.

Otro ejemplo sobre la culpa tras el placer es el de la escritora Elena Fortún, a quien Folguera conoce bien porque dirigió dos espectáculos sobre ella para el Centro Dramático Nacional. "Las cartas de Elena Fortún y Carmen Laforet son muy duras. Laforet le dice que "el deseo da frutos venenosos y hay que podar las ramas" y Fortún le responde que le ha gustado mucho esa frase sobre podar el deseo, que ella no lo hizo en su juventud y se arrepiente mucho".

Folguera asegura que le interesa mucho como, a partir de la investigación que hace su personaje para hallar los momentos de placer de las escritoras, los lectores pueden conectar con una cultura muy relacionada con la culpa, "una herencia católica muy reconocible, en la que hay una sensación de pecado en las pérdidas de tiempo, en los momentos excesivamente placenteros, que son como una especie de peligro para la identidad".

Una conexión que, cree, puede contribuir a resignificar la culpa. "Todavía está muy arraigado en nuestras conversaciones cotidianas el decir: 'Es que he perdido mucho el tiempo, 'Es que soy tonta, no me siento productiva' o 'Yo me sacrifico, no pasa nada'".