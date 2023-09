Helga de Alvear impulsa su internacionalización con la nueva directora Sandra Guimarães

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear ha presentado este miércoles a Sandra Guimarães (Oporto, Portugal) como nueva directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres, en un acto en el que la propia Guimarães ha expresado su deseo de "impulsar la internacionalización" de la colección y "tejer redes con otros espacios museísticos a nivel mundial".

La comisaria y gestora portuguesa es la primera persona en ocupar la dirección de este museo (que se inauguró en febrero de 2021) tras resolverse el concurso público internacional iniciado en noviembre de 2022, y en el que los candidatos debían presentar un proyecto de dirección que abarcara los próximos cuatro años.

En esa propuesta de internacionalización del museo cacereño ha pesado, a la hora de seleccionar a Guimarães, el hecho de que "aporta una amplia experiencia y una red de contactos con instituciones museísticas, artistas y profesionales que se consideran determinantes", ha manifestado María Jesús Ávila, coordinadora del Helga de Alvear.

La carrera de Guimarães contempla cargos como la Dirección Artística de Bombas Gens Centre dArt, (Valencia), entre 2020 y 2023. Ha sido curadora en el Museu Serralves (Oporto, Portugal) entre 1998-2010 y directora fundadora de programas en Remai Modern (Saskatoon, Canadá), entre 2015-2019.

Su formación incluye un Máster en Historia del Arte y Arqueología (especialización en Arte Moderno y Contemporáneo), así como un Máster en Gestión Cultural, ambos de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).

En su intervención, la nueva directora ha expresado que el espacio museístico es "una muestra de compromiso y tenacidad, porque es una lucha constante mantener esto", y ha destacado la "arquitectura inspiradora" del edificio (obra del premiado Emilio Tuñón), que permite todo tipo de proyectos para el futuro.

Ha añadido que "debe ser una institución crítica, que se transforma", pues "el papel del museo sólo se entiende si es completamente inclusivo y transformador del arte".

Posteriormente, en un encuentro con Efe, y ahondando en ese papel de apertura del museo que propugna la nueva dirección, Guimarães ha señalado que la Colección Helga de Alvear "es conocida internacionalmente, y el hecho de que esa Colección pueda viajar y establecer sinergias con otros países y museos dará a conocer Cáceres y este proyecto".

Así, ha insistido en la necesidad de trabajar sinergias en ambas direcciones: "Atraer artistas extranjeros a Cáceres, hacer encuentros con la comunidad local y regional, con artistas de aquí; y también que las obras de la Colección puedan verse en otros espacios, en otros países de forma temporal y trabajar en red".

"Lo bello es que no hay fronteras. Para mí el arte no tiene nacionalidades, no tiene categorías", ha apuntado la directora, quien se ha mostrado convencida de que "el museo va a crecer seguro" y poco a poco todos los retos que se plantean serán "una realidad".

En este sentido, la investigación es uno de los objetivos en marcha y cree que el museo tiene "la misión de compartir con los demás la investigación que se hace de diferentes temáticas".

La nueva directora sintió una "buena energía" con la ciudad de Cáceres desde que visitó el museo por primera vez en octubre de 2021 y otra vez al mes siguiente, quedando "muy impresionada" con el "ambicioso" proyecto de esta institución cultural, de la que también seduce su ubicación: "a medio camino entre Madrid y Portugal".

La coleccionista alemana se ha mostrado "feliz" por la elección de Guimarães, entre "mucha gente interesada", puesto que han considerado que es "la mejor"; y ha tenido palabras de recuerdo para José María Viñuela, el que fuera conservador de la Colección Helga de Alvear y que falleció de forma repentina en junio de 2022.

"Estoy furiosa de que Viñuela se nos haya ido. Yo tengo 87 años y mucho no voy a durar", ha señalado entre risas en el auditorio que fue bautizado, precisamente, con el nombre del conservador, para expresar después su deseo de que en el futuro se mantenga la impronta de ambos en la institución.