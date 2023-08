“Hechos y faltas” llega a España para analizar las noticias falsas con humor y rigor

El Teatro Palacio Valdés de Avilés acogerá el próximo viernes el estreno de Hechos y faltas, una comedia sobre el rigor y la verdad periodística con Bernabé Rico en la adaptación y dirección de este éxito de Broadway protagonizado por un elenco del que forman parte Ángeles Martín, Antonio Dechent y Juan Grandinetti.

Rico adapta este texto de Jeremy Kareken, David Murrell y Gordon Farrell, que firman una de las grandes triunfadoras de Broadway de los últimos tiempos, basada en un hecho real sintetizado en el libro What Happens There.

El protagonista es Fingal, un joven becario del Harper's Magazine al que la redactora jefa encarga la verificación de los hechos relatados en una crónica de D'Agata.

La obra se escribió hace cinco años, pero, en opinión del director, parece que está hecha justo para ahora mismo, porque no puede ser de más actualidad.

Según ha señalado el director durante su presentación, "Hechos y faltas" es, además, la obra perfecta, porque marida la comedida con temas de rabiosa actualidad como son las fake news, la posverdad y la emoción que también contiene el texto.

En su opinión, la pieza va a gustar mucho a los periodistas ya que trata de problemas en los que se van a ver, como es reflejar una historia contando los hechos de forma que solamente cojas esa parte que te interesa y dejes de lado lo que no te interesa para contar tu verdad.

Ésa es la génesis del título de la obra, porque están los hechos y las faltas que hay en esos hechos para contar la historia que a cada uno le interesa, ha declarado el adaptador de esta obra que espera remedar el mismo éxito que le precede de Nueva York.

La actriz Ángeles Martín presta su carácter interpretativo al personaje de la revista donde trabajan los otros dos protagonistas, y que ella misma ha calificado con un a veces un poco borde, aunque con un gran corazón.

Su personaje encarga una crónica sobre la tasa de suicidios en Las Vegas a un prestigioso periodista (Antonio Dechent) y, a la vez, pide a un becario (Juan Grandinetti) que verifique los datos y a partir de ahí, se encontrará entre dos fuegos, entre la veracidad o la fidelidad.

Antonio Dechent, por su parte, encarna a un personaje muy preocupado por el estilo literario de sus artículos, hasta que le envían a un becario a verificar algunos datos sin importancia, pero se encuentra con que, de un artículo de 15 folios, el joven lo devuelve con 150 correcciones.

La función es muy divertida, es una comedia por decirlo de alguna manera, pero luego se transforma en un debate bastante serio de fondo sobre, hasta qué punto, uno puede adornar la realidad para contar unos hechos, ha declarado el actor.

La cuestión, ha recalcado, es que todo ello nos lleva a las fake news y a todo lo que estamos viendo en estos momentos, a cómo se miente descaradamente.

El personaje del becario lo encarna el joven actor argentino Juan Grandinetti, ya con muchas tablas en Buenos Aires, pero que se estrena en España el próximo viernes en Avilés con una obra que después se podrá ver en el Teatro Pavón de Madrid, del 30 de agosto al 8 de octubre, antes de iniciar una gira por el resto del país. EFE

1010066

agg/rm/lml

(Foto)