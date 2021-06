HBO volverá de nuevo a Cáceres para rodar la precuela de "Juego de Tronos"

HBO regresará este año a Cáceres para rodar "La Casa del Dragón", su nueva apuesta de ficción precuela de "Juego de Tronos", serie estrella que ya en 2016 desembarcó en varias localizaciones de la provincia para su filmación.

Así lo ha confirmado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, este miércoles, quien ha apuntado que el ayuntamiento trabaja "de forma intensa" en la coordinación con la productora.

"House of the Dragon", en su título original, es una producción de HBO cocreada por Ryan Condal y George R. R. Martin, autor de las novelas en las que se basa esta junto con "Games of Thrones", finalizada en 2019.

La producción de esta nueva serie, que cuenta el principio del fin de la Casa Targaryen, 300 años antes a lo narrado en "Juego de Tronos", comenzó el pasado mes de abril y se espera su estreno para 2022.

Cáceres será "un escenario muy importante en esta precuela", según su alcalde, quien no se ha atrevido a "estropear nada", ni siquiera a dar fechas ni plazos de rodaje.