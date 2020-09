HBO defiende el cartel de 'Patria', que busca reflejar "cómo la violencia y el sufrimiento afectan a toda la sociedad"

La plataforma HBO ha defendido que el cartel de la serie 'Patria', que ha recibido críticas en redes sociales y ha sido calificado de "desafortunado" por Fernando Aramburu, "pretende reflejar cómo la violencia y el sufrimiento afectan a toda una sociedad".

Fuentes de la plataforma han explicado a Europa Press que confían en "el buen criterio" de los espectadores para la valoración de la serie, "una vez se haya visto en su totalidad".

"Cuando tratamos temas complejos en nuestras series, confiamos en el buen criterio de nuestra audiencia para juzgarlas una vez las han visto en su totalidad. No es diferente en este caso. La imagen de promoción de Patria pretende reflejar cómo la violencia y el sufrimiento afectan a toda una sociedad", han señalado estas mismas fuentes.

El escritor Fernando Aramburu, autor de la novela en la que se ha basado la serie, considera un "desacierto" el cartel y lo ha atribuido a "una estrategia de marketing" que no comparte.

"El primer cartel promocional de la serie de televisión 'Patria' me parece un desacierto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", ha señalado en un texto recogido por Europa Press de su blog.

El cartel promocional de la serie publicado por HBO en sus redes sociales ha despertado un aluvión de críticas tanto de muchos usuarios como de políticos y asociaciones, al entender que equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA y sus familiares con el de los presos de la banda terrorista y su entorno. El propio Aramburu subía el pasado martes a sus redes sociales una foto del cartel en la plaza de Callao acompañada de la frase 'Madrid, hoy, ahora'.

El póster está compuesto de dos imágenes. A la derecha aparece, bajo una lluvia torrencial, una mujer sujetando el cadáver de su marido, que acaba de ser objetivo de un atentado de la banda terrorista. A la izquierda aparece un joven desnudo tirado en el suelo de una oscura habitación en la que al fondo aparecen otras tres personas, es decir, un condenado o sospechoso de ETA aparentemente torturado en dependencias policiales. Dos imágenes unidas en un mismo cartel bajo el lema 'Todos somos parte de esta historia'.