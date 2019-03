Hallan muerto a Keith Flint, cantante de The Prodigy

El cantante de The Prodigy, Keith Flint, ha muerto este lunes a los 49 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su casa de la localidad inglesa de Dumnow (Essex). Según informan diarios británicos como The Independent y Metro, la policía está todavía en el lugar de los hechos, aunque su muerte no se está tratando como sospechosa.

"Recibimos una llamada preocupada por el bienestar de un hombre en una dirección en Brook Hill a eso de las 8:10 de la mañana", relata un portavoz de la policía de Essex a The Sun.

Y aún añade este portavoz: "Al llegar, tristemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar. Sus familiares han sido informados".