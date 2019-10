Guirao, tras el Premio Nacional a Cristina Morales: "Yo no elijo a los premiados, solo doy el visto bueno al jurado"

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha asegurado tras las palabras sobre Cataluña de la Premio Nacional de Narrativa 2019, Cristina Morales, que su labor en estos galardones se limita a "dar el visto bueno" a los jurados, sin intervenir en quién recae el premio.

"Como responsable del Ministerio, ni estoy en un jurado, ni quiero estar, ni debo estar: solo intervengo en dar el visto bueno a los jurados. Y lo que uno intenta el elegir es que el premio que de el jurado, sea el que sea, merezca la categoría de Premio Nacional", ha señalado al ser preguntado durante su participación en el V Encuentro Cultura y Ciudadanía celebrado en Madrid.

No obstante, Guirao no ha entrado a valorar las palabras de Morales, quien en declaraciones a Europa Press tras la concesión del premio ha asegurado que siente "alegría" al ver las protestas contra la sentencia del 1-O en las calles de Barcelona, ciudad donde reside, defendiendo que es la Policía quien ejerce "la violencia".

"Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turísticas y capitalista, de las que estamos desposeídas quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas", ha subrayado desde Cuba la autora.

Guirao ha insistido en que no debe "opinar" sobre los galardonados con el Premio Nacional, ya que su función se limita a "descolgar el teléfono, llamar y felicitar al ganador, además de que diga que acepta el galardón". "En el tiempo que llevo como ministro, los premios que se han dado no todos me han gustado mucho, poco o regular: es que ni opino", ha matizado.

En el caso de Cristina Morales, ha reconocido que no ha leído su obra, si bien sabía "quién era" al haber sido becada por la Fundación Antonio Gala, de la que Guirao es patrono. "Lo primero que hice fue preguntar sobre su calidad literaria: esa debe de ser la actitud, jamás dirigir ni intervenir en un jurado", ha añadido.

Así, ha reiterado la importancia de elegir a jurados que "tengan la temperatura de la realidad de lo que está pasando". "He estado en cientos de jurados y muchas veces sale lo que menos te gusta. Yo lo único que digo siempre y creo que es generoso es decir que se entrega por unanimidad, porque el premiado la mayoría de las veces puede sentirse incómodo pensando quién le habrá votado y quién no", ha concluido.

Precisamente, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ya felicitó el pasado martes a través de Twitter a la escritora granadina, dando la enhorabuena por el premio y por haber escrito "un libro valiente que el jurado ha definido como 'radicalmente original'".