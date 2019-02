Guirao revela que no había presupuesto para homenajear a Hernán Cortés y asegura que harán algo "digno"

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha admitido que en los Presupuestos Generales del Estado no había una partida para rendir homenaje a Hernán Cortés y ha asegurado que están viendo de dónde sacan los fondos para que sea "digno en poco tiempo".

"Estamos trabajando pero con ese retraso", ha dicho Guirao este martes 5 de febrero durante los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, en los que ha señalado que el Gobierno no tiene "ningún problema en dignificar y celebrar la figura de Hernán Cortés". "No hay sobre la mesa muchas cosas puestas porque no estaban presupuestadas", ha dicho.

Guirao ha afirmado que una celebración como la de Hernán Cortés habría requerido que se hubiera puesto "en marcha" hace dos años y que se hubiera considerado de "excepcional interés" al igual que la conmemoración de la vuelta al mundo de Elcano.

En este sentido, ha indicado que cuando llegó al Ministerio "no había nada", lo que coincidió con el cambio de Administración en México, cuando "no había con quién hablar".

Guirao ha señalado que Casa de América y la Embajada de México sí tienen programa. "Intentaremos acordarlo con los mexicanos, pero hay que respetar que en México la figura de Hernán Cortés no es muy simpática. El Gobierno tiene el derecho y la obligación de celebrarlo y también de ser respetuoso con un país soberano, y no era fácil", ha dicho.

Respecto a la conmemoración de Elcano, Guirao ha afirmado que en este caso "sí hay un proyecto de cultura" y "todo un programa abierto de actividades". En esta línea, y respecto al trabajo con Portugal, ha dicho que el país luso tiene "su visión" y España la suya, pero cree que podrán "celebrar juntos" lo que ambos países comparten.