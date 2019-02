Guirao espera que la Ley de Mecenazgo esté lista para esta legislatura

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha anunciado que espera "sacar adelante" en esta legislatura, o "al menos dejarla presentada", la nueva Ley de Mecenazgo, a la que ha calificado como "una ley de Hacienda en realidad".

Durante su intervención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, Guirao ha explicado que a su llegada al ministerio fue prudente porque esta ley "suele ser la tumba dialéctica de los ministros y Secretarios de Estado de cultura". "Fui prudente y dije que no sabía, porque es una ley de Hacienda en realidad, aunque también es de tributos", ha señalado.

En cualquier caso, el ministro ha defendido que la ley actual "no está tan mal" y ha lamentado que se haya "instalado un mantra en el sector de que no es buena". "Hay bastantes empresarios que no se acercan porque el propio mundo de la cultura dice que es mala, algo que nunca lo he entendido", ha alertado.

"Es la ley que tenemos y la que hay que utilizar para sacar recursos. Si nosotros mismos vamos diciendo que es un horror de ley, ¿qué empresario nos va a apoyar? Eso sí, hay que trabajar para convertirla en buena", ha concluido.