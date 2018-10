Guirao y la consellera catalana "desbloquean" inversiones y "agravios"

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, han acordado en su primera reunión oficial "desbloquear" varias inversiones en infraestructuras culturales y la apertura de la Biblioteca Pública de Barcelona, única ciudad sin un centro estatal.

Guirao y Borrás, que ya se habían encontrado en Barcelona en dos ocasiones previas, han señalado en rueda de prensa conjunta tras su reunión de casi dos horas y media que en todos los asuntos que había en la agenda establecida de antemano ha habido acuerdo y se han desbloqueado todos los temas pendientes y "agravios", en palabras de la consellera.

El ministro ha explicado que han tratado sobre inversiones en infraestructuras culturales como las del Museo Arqueológico de Tarragona -4 millones de euros-, la Necrópolis de Tarragona -1 millón de euros-, y el Archivo Histórico de Girona -12 millones-.

Sobre el Archivo de Girona ha explicado que hay que "desatascar el tema" -de parcelas- con la alcaldesa de la ciudad y en el de Tarragona ha recordado que necesita ampliarse porque se ha quedado pequeño.

Respecto al Archivo Histórico de Barcelona, "que tampoco lo hay", han quedado "en sentarse" para ver cómo sería y en qué lugar: "Ahí empezamos de cero", ha reconocido.

Se ha desbloqueado también la Biblioteca Pública de Barcelona, "única capital de provincias que no tiene biblioteca pública de Estado", y se va a rehacer el proyecto, "que viene de hace muchos años y ha quedado desfasado", para lo que se han dado de plazo hasta diciembre.

"En el 2019 se procederá a dos cosas: demolición del edificio existente en el solar y a la realización del nuevo proyecto. De tal forma que podamos empezar la inversión en el año 2020", ha señalado Guirao, que ha recordado que es un proyecto con una inversión de cerca de 30 millones de euros "aunque cuando se rehaga puede variar".

Ha anunciado que van a convocar, en noviembre, la Comisión Mixta que creó la Ley de Memoria Histórica de 2005 para analizar el tema de los Papeles de Salamanca, de los que hay una parte pendientes de entregar y "otros en discusión" para cerrar el tema desde el cumplimiento de la ley y "lo antes posible".

"Las relaciones institucionales entre Consejería y ministerio son absolutamente gratas, normales, leales y creo que la reunión de esta tarde viene a señalar esa normalidad y ese compartir criterios culturales que los compartimos", ha afirmado.

El ministro ha insistido en que los presupuestos -Generales del Estado- determinan la viabilidad de los proyectos pero que eso "no impide seguir trabajando".

"La inversión del ministerio en el MACBA -ha dicho- no depende de los presupuestos sino de que resolvamos temas de ubicación de esa ampliación. Si eso se resuelve, ahí estamos. Quiero insistir en que lo más interesante de la relación con la consejera es que hay unidad en los proyectos".

Borrás ha coincidido en que ha sido "una reunión satisfactoria" porque "a muchos de estos agravios se le añadía el cultural" y estar "trabajando en profundidad para dar salida a esta situación es positivo y satisfactorio".

"Había un conjuntos de inversiones en las que el Estado no estaba al día. El ministro ha hecho su trabajo con su equipo y hemos ido punto por punto, viendo de que manera zanjaba los temas", ha dicho la consejera que ha resaltado la "obviedad" de que el acuerdo sobre los presupuestos "se debatirá en el Congreso".

"Me marcho pensando que hay una persona razonable al frente del ministerio y quiere romper esa anormalidad pero no me voy con nada que no me correspondiera a derecho", ha añadido.