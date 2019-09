Guillermo de Osma y Juana de Aizpuru defienden que haya nuevas elecciones: "Las alianzas forzadas siempre son malas"

Los galeristas de arte Guillermo de Osma y Juana de Aizpuru han defendido que se convoquen nuevas elecciones generales para que "se clarifique a través del voto" la actual situación política y "no meter en el Gobierno gente que piense tan opuestamente".

En concreto, De Osma ha señalado en declaraciones a Europa Press que "está bien" que haya nuevas elecciones y que la gente "decida lo que quiere". "Creo que las alianzas forzadas siempre son malas, acaban siempre rompiéndose por algún lado", ha precisado.

"Es mejor que haya elecciones y que se clarifique a través del voto, que la gente decida lo que quiere. Si apoya más al PSOE me parecerá bien y si le apoyan más a otros partidos también", ha subrayado el galerista este jueves durante el almuerzo de bienvenida del 'Apertura Madrid Gallery Weekend' que celebrará su décima edición durante el fin de semana del 12 al 15 de septiembre.

La "incertidumbre" política actual, en su opinión, es "mala para todos" y afecta al sector del arte "igual que a todos". En este sentido, ha añadido que los gobiernos, "este y el anterior", "nunca han entendido de verdad" la importancia que tiene el sector del arte y de la cultura.

Según ha explicado de Osma, el galerista es un "intermediario" entre el artista y el público y es un "creador de patrimonio" a través del coleccionismo tanto privado como público. "Cuanto más coleccionismo privado haya eso va a redundar no solo en el bien del país sino muy directamente en los museos, que van a recibir muchísimas donaciones", ha asegurado.

En la misma línea, ha criticado que la Administración Pública "ha desatendido profundamente" la "responsabilidad brutal" que tiene con el arte y la cultura. "Todavía no tenemos una Ley de Mecenazgo", ha lamentado el galerista, quien ha afirmado que España está "a años luz" de Estados Unidos en cultura y creación de patrimonio.

ELECCIONES ANTES QUE UN GOBIERNO "QUE NO VA A FUNCIONAR"

Por su parte, Juana de Aizpuru también ha apostado por convocar nuevas elecciones generales "antes que formar un Gobierno que no va a funcionar". "Ahora mismo todo el mundo dice de hacer Gobierno sea como sea, pero yo no soy de ese parecer", ha apuntado.

"Para meter ahí gente en el Gobierno que piensen tan opuestamente y que se estén peleando constantemente en vez de dedicarse a gobernarnos no me interesa nada", ha subrayado a Europa Press la galerista, destacando que prefiere ir a elecciones "aunque a lo mejor va a salir una cosa parecida".

En su opinión, que no se forme Gobierno "afecta muchísimo" al mundo del arte igual que "está afectando a todos los sectores de la sociedad". "Está creando una desconfianza, una desgana y un desánimo increíble. Se ha paralizado el país en espera de qué va a pasar", ha comentado.

En este contexto, de Aizpuru ha lamentado que esta desilusión y este desánimo "ha afectado muchísimo" al mundo del arte ya que, a su juicio, el mercado del arte "es muy sensible y se descoloca por menos de nada".

La galerista ha pedido a los barones de cada partido político que presenten un representante "mejor", ya que los que hay "no ofrecen confianza". "Llevamos ya un tiempo votando al menos malo y eso es muy triste en una sociedad sin ilusión, votar al menos malo es muy triste. No sirve ninguno de los cuatro candidatos importantes, sería maravilloso que ilusionaran a los españoles", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que durante la transición España fue "un ejemplo para todos" pero que ahora "ser español no tiene bagaje". "Hemos perdido una credibilidad que ganamos a pulso y ahora mismo no somos nadie en el mundo. Ahora no somos ejemplares, somos bastante vulgarcitos. Mejorar lo que presentan sería factible", ha sentenciado.

LLEGAR A UNA SOLUCIÓN "LO ANTES POSIBLE"

Por otro lado, Iñigo Navarro, hijo del galerista Leandro Navarro, ha afirmado que "no es bueno" retrasar tanto la formación de Gobierno porque hace que "estén paralizadas muchas cosas, entre otras las instituciones culturales que afecta para dinamizar los proyectos".

"Estamos muy expectantes de que se llegue a una solución lo antes posible y que verdaderamente se resuelva y se desbloquee la situación", ha manifestado Navarro, quien ha apuntado que no está "garantizado" que unas nuevas elecciones "lleven a que se produzcan acuerdos inmediatos".

La galerista y presidenta de Arte_Madrid, Sabrina Amrani, ha señalado que cuando "no se termina de formar" un Gobierno se "realentizan todos los procesos". Concretamente, ha destacado que un museo "tan importante" como el Reina Sofía "no puede permitirse estar sin un comisario durante meses".

REINA SOFÍA Y THYSSEN

Para el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, que no haya Gobierno significa los proyectos que requieren colaboración institucional "van como mínimo con el freno puesto, no avanzan". "El sistema de galerías tiene una autonomía, pero los gobiernos son los que marcan las políticas culturales, los que crean los marcos de diálogo", ha precisado.

Por último, el director del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, ha lamentado que "la gente no invierte" mientras no se despeja el panorama político, por lo que ha asegurado que "cuanto antes se salga de la situación de incertidumbre mejor para todos".

"A veces para los inversores no es muy importante quién tenga el poder, sino que alguien lo tenga claramente. Si hay elecciones y puede haber un resultado mejor nadie se opone a las elecciones, que son la fiesta de la democracia", ha apuntado Solana en declaraciones a Europa Press.

Al almuerzo de la 'Apertura Madrid Gallery Weekend' también han acudido, entre otros, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el viceconsejero de Cultura y Turismo, Carlos Daniel Martínez; la codirectora de la galería Marlborough, Anne Barthe; y las galeristas Pilar Serra, Blanca Berlín y Twin Gallery.