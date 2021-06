Guillermo de Oliveira dirigirá el Almería Western Film Festival este año

El Almería Western Film Festival (AWFF) ha nombrado nuevo director de la próxima edición, que se celebrará en octubre próximo, al productor, guionista y director de cine Guillermo de Oliveira.

Según ha informado en una nota la organización del AWFF, este cambio se produce tras la etapa de Eduardo Trías, que durante dos ediciones ha dirigido el Festival de Cine de Tabernas (Almería) con "gran éxito".

Oliveira se suma al equipo de organización de AWFF que mantiene su estructura y su "apuesta continuada por la promoción de Tabernas y su entorno como destino cinematográfico", tanto para los profesionales de la industria como para el turismo en general.

El festival seguirá siendo el "epicentro de las producciones western y neowestern actuales", además de mantener sus tributos a las figuras del género y de la cinematografía mundial.

Oliveira es un "gran apasionado del género", nominado en los Premios Goya por su documental 'Desenterrando Sad Hill' (2018) y este año ha rodado el cortometraje western "Sauerdogs".

Es un profesional de la industria cinematográfica presente de forma habitual y colaborador del Festival.

"Llegué al festival por primera vez en 2014 y me quedé enamorado. Desde entonces he intentado no perderme ninguna edición. He venido como público, pero también he presentado un corto, un largometraje, he sido jurado y participado en varias mesas redondas", apunta Oliveira.

"Espero humildemente que ese conocimiento del festival y mi cariño hacia él compensen mi falta de experiencia en el ámbito de la gestión cultural. Ya llevamos varias semanas trabajando con ilusión para consolidar ese espectacular crecimiento que ha tenido el certamen en el último lustro. En 2021 nos merecemos volver a conectar con nuestro público para celebrar el western a lo grande", añade.

La 11 edición del Almería Western Film Festival se celebrará del 8 al 11 de octubre próximo en Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

El Festival mantiene su estructura con las secciones oficiales de largometrajes, cortometrajes y prácticas de escuela.

Además, habrá actividades paralelas como la presentación de obras literarias, teatro y música, iniciativas que se adaptarán a la normativa anticovid vigente en ese momento.