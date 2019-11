Guillaume Canet: "Hay que decir a los amigos lo que piensas de ellos"

Magdalena Tsanis

Casi una década le ha costado a Guillaume Canet reencontrarse con los personajes de "Pequeñas mentiras sin importancia", una película muy personal e inspirada en su grupo de amigos que fue un gran éxito de taquilla pero también le dejó un amargo recuerdo debido a la muerte de uno de ellos.

Ahora que la pandilla ha pasado la cuarentena, la vida les ha distanciado y tienen cuentas que resolver. "De vez en cuando hay que sentarse con los amigos y decirles lo que piensas de ellos, es importante decirse las cosas para mantener al día la amistad", afirma en una entrevista con Efe el cineasta, que dirigirá la próxima entrega de Astérix.

François Cluzet, Marion Cotillard -pareja de Canet en la vida real- y Gilles Lellouche encabezan el reparto coral de "Pequeñas mentiras para estar juntos", que este viernes llega a los cines españoles tras haber reunido a más de 2,8 millones de espectadores en Francia.

PREGUNTA.- Dado el éxito que tuvo "Pequeñas mentiras sin importancia" la pregunta es ¿por qué ha tardado tanto en hacer la segunda parte?

RESPUESTA.- El día en que se estrenó la primera murió un amigo del grupo en el que me inspiré para hacerla. Fue muy difícil para mi apreciar el éxito que tuvo, estaba muy triste y no quería ni oír hablar de la película ni de una posible continuación, aunque mucha gente me lo pedía.

P.- ¿Cuándo supo que era el momento?

R.- Vi la película un día en la televisión y me emocionó reencontrarme con los personajes y me hicieron reír también. Pensé que me gustaría volver a verlos y empecé a pensar en el tema: a mi edad, 45 años, no tienes las mismas prioridades y retos que con 35. Tú cambias y tus amistades también. Sientes que tienes menos tiempo que perder y tienes más facilidad de decir a tus colegas lo que piensas de ellos.

P.- Tanto estas películas como su anterior trabajo como director, "Cosas de la edad", mezclan ficción y autobiografía. ¿Qué es lo más personal que ha puesto en 'Pequeñas mentiras para estar juntos'?

R.- Prácticamente todo. La primera se inspiró en una visita que hice con Gilles y Marion a los 18 años a casa de un amigo restaurador en Cap Ferret, pasó tal y como sucede en la película: nosotros no teníamos dinero, nuestro amigo estaba forrado, tenía un barco... La segunda también se inspira en cosas personales por las que hemos pasado el grupo de amigos.

P.- ¿Por ejemplo?

R.- Al principio de la película el personaje de Max (Cluzet) está un poco deprimido, siente que todo el mundo le ha abandonado, pero en realidad es él quien se aparta de la gente. Yo no tengo 60 años como él, pero tuve una etapa en la que me sentí así y me encerré en mi mismo.

P.- ¿Cree que la amistad hay que mantenerla a toda costa o a veces hay que soltar lastre?

R.- La gente cambia: te casas de nuevo, tienes hijos, nuevos amigos, tus prioridades cambian. Hay que aceptarlo. No sirve de nada mantener una amistad si ya no hay un interés compartido o una relación. Pero creo que es necesario de vez en cuando sentarse con los amigos y decirles lo que piensas de ellos. Si no vinieron a tu boda o no te llamaron cuando nació tu hijo... Es importante decir las cosas.

P.- Tuvieron que ser tensas las reuniones de lectura de guion...

R.- ¡Sí! Algunos de los actores son mis amigos reales, se mezcla de nuevo la vida y el cine. Me decían: 'así que eso es lo que piensas de mi, ¿eh?'

P.- ¿Ellos participaron en la elaboración del guion?

R.- Escribí una primera versión y ellos me dieron sus impresiones y sentimientos sobre los personajes, hablamos y con eso reescribí el guion. Ha sido interesante tener su reacción.

P.- La película recuerda a "Los amigos de Peter" de Kenneth Brannagh o "El declive del imperio americano" de Denys Arcand. ¿Han sido referentes para usted?

R.- Por supuesto, y también "The big chill" de Lawrence Kasdan, una película formidable sobre la amistad.