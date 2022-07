Grupos para todos los públicos para abarrotar la jornada de viernes del FIB

Rosabel Tavera

La jornada del viernes del nuevo Festival Internacional de Benicàssim ha confirmado la masiva asistencia de público que se pudo ver el jueves, con grupos para todos los públicos como The Kooks y Two Door Cinema Club, bandas españolas y una joya local, Guitarricadelafuente, emocionado de tocar en ese icónico festival que escuchaba desde la ventana de su casa.

El FIB arrancó la primera jornada de jueves con un gran atasco en la carretera nacional 340 y muchos problemas de aparcamiento pero también con una gran asistencia de público. Podría haberse pensado que eran los fans de Izal, azuzados por la inminente separación -anunciada- de la banda y que acudían en masa para no perderse uno de los últimos shows del grupo madrileño.

Pero pasearse hoy por el recinto de festivales de Benicàssim -ese entramado perfectamente diseñado y de los más cómodos de panorama nacional-, significaba darse cuenta de que el público, más allá de Izal, ha acudido en masa a un FIB que hacía casi una década que no registraba una entrada similar.

Bastaba ver la cola para acceder al recinto a las 18.00 horas. Mucha más gente de la que se pudo ver en las últimas cinco ediciones en las primeras horas. Arde Bogotá abría el escenario Cutty Shark a las 18.30 ante una gran cantidad de público.

Pero a las 19.30 todavía se mejoraba la entrada. Los amigos, vecinos, conocidos y familiares del benicense Guitarricadelafuente han quedado totalmente dispersos entre un público inusualmente abundante en una hora tan temprana en la que los antiguos moradores del FIB -británicos en su mayoría- todavía estaban apurando las horas de sol en la playa.

Una ovación cariñosa y calurosa ha recibido a Álvaro Lafuente, el cantautor detrás de Guitarricadelafuente, que cobra cada vez más fama gracias a un fabuloso primer trabajo "La cantera", tocado por la varita mágica del productor Raül Refree -quien ha facturado éxitos para Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, Niño de Elche, Christina Rosenvinge o C.Tangana-.

El cantante, ante tantas caras conocidas y tantísimas otras desconocidas no ha ocultado su emoción: "no sabéis lo que significa haber escuchado el festival desde mi ventana y ahora estar aquí".

La caída del sol abrasador sobre el escenario principal de Benicàssim ha completado el ambiente mágico auspiciado por el cantante de 24 años y su banda, desgranando sus temas -esos que empezó a popularizar desde su habitación a través de las redes sociales- y que tantas alegrías le están dando tanto en la crítica como en los escenarios de toda España.

A partir de ahí el pop feminista y el indie más arraigado español ha tomado el FIB. Cariño, ese refrescante soplo de canciones pop reivindicativas, deshinibidas y feministas han dejado totalmente pequeño el escenario Cutty Shark como también lo han hecho las Ginebras.

Las Ginebras no podían ocultar su alegría ante semejante entrada de público al que han espetado que "estáis ahí como sardinas "enlatás"", pero reivindicando una nueva era del festival decano español al grito de "viva el FIB".

Y en el escenario principal el eterno grupo "fiber", Dorian, se ha reencontrado con un público de Benicàssim que no habla tanto inglés pero que sigue teniendo ganas de disfrutar de uno de los eventos musicales más longevos del panorama.

Un FIB en el que poco después tocaban dos de esos grupos que gustan tanto a británicos como españoles, The Kooks y Two Door Cinema Clubc, con lleno contundente en el escenario principal como no se había visto en muchos años y un recinto no menos abarrotado en todos sus espacios. La noche todavía tiene mucho más que dar para los amantes del baile y la electrónica con Serial Killerz y Steve Aoki.

La empresa que compró el festival en 2019 prometiendo "mantener su esencia" y sus estándares de calidad ve con buenos ojos este arranque enérgico de la nueva era del FIB, se comprometen a seguir mejorándolo y se muestran muy satisfechos con el resultado de una celebración que se vio aplazada dos años a causa de la pandemia del covid.

La jornada del sábado tendrá a nombres como Love of Lesbian, Zahara, Tyga, Miss Caffeina, Elyella o Justice, aunque se ha cancelado el concierto de Mando Diao, afectado por incidencias en el tráfico aéreo.