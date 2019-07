El grupo Toto cierra el Guitar Barcelona con una actuación única en España

FESTIVAL MÚSICA

El grupo de rock Toto cerrará esta noche el festival Guitar Barcelona 2019 en el auditorio del Fòrum con una actuación única en España, como parte de la gira mundial "40 Trips Around the Sun", que celebra los 40 años de vida de esta banda de Los Ángeles.,Fundada por el teclista David Paich y el batería Jeff Porcaro, la banda combina rock progresivo, AOR y grandes ganchos melódicos, una fórmula que les ha llevado a lanzar éxitos tan conocidos como "África", "Hold the lin