Grandes del góspel celebra su XXV edición

"Grandes del góspel" llega este año a su vigésimoquinto aniversario. Un festival nacido en el Siglo XX, cuando de forma natural los conciertos de Góspel en navidad comenzaban a ser una tradición. Durante estos 25 años han pasado por Madrid los mejores grupos de góspel tradicional americano, desde los legendarios The Dixie Humminbirds, pasando por los fabulosos Blind Boys hasta corales de la talla de Mississipi, Georgia o Chicago Mass Choir.

La magia empezó en diciembre de 1994 y la respuesta del público fue inmediata. Probablemente porque la gente de Madrid está hecha con el “mismo barro” que está hecha la gente en todas partes. Probablemente el góspel llegó para quedarse porque a las madrileñas y los madrileños les gusta conmoverse y divertirse. Por ese camino hemos llegado a las actuales dos semanas de programación de conciertos y actividades paralelas en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

El programa de cumpleaños de "Grandes del góspel" quiere ser un tributo a lo que hemos sido a lo largo de estos 25 años. Este año estarán entre otros Mississipi Mass Choir, una bandera del góspel tradicional, Spirit of New Orleans Góspel Choir, desde la ciudad de las canciones o The Golden Gate Quartet, la marca más potente del género desde 1934.

La XXIV Edición del Festival Los Grandes del Gospel se podrá disfrutar en Madrid del 1 al 15 de diciembre en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. El domingo 1 a las 12,00 en la Plaza de Colón, daremos el pistoletazo de salida con el "Oh Madrid Happy Day", una cita multitudinaria donde coros y aficionados unan sus voces para cantar junto al público.