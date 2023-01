Gracias a una canción de los años 70 y a una visita a sus padres: Así nació 'Last Christmas' de George Michael

Por fin ha llegado este fin de semana, uno de los más deseados para muchos amantes de la Navidad y de lo que significan estas fechas. Hoy es momento de preparar la cena y la comida con nuestra familia, juntarnos con ellos, celebrar, y estar todos juntos. Y, por supuesto, en esa ecuación no podía faltar la música.

Porque sí, en estas fechas aprovechamos para cantar villancicos a pleno pulmón, alegrarnos y emocionarnos con ellos, sin importar si son en español o en inglés. Porque sí, es época también de disfrutar de estas fechas a la manera "anglosajona", escuchando muchas veces en bucle All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey o Last Christmas, de Wham!

Esta última una de las canciones insignia de estas fechas y que lleva acompañándonos a muchos desde el principio, porque salió en el año 1984, y a día de hoy, cada 24 y 25 de diciembre sigue sonando. Pero, ¿sabías realmente la historia que hay detrás de ella?

Gracias a una canción de los años 70 y tras visitar a sus padres

Last Christmas es esa canción que no puedes sacarte de la cabeza y que, cuando vas a ver su letra, te sorprendes al ver que de villancico tiene poco, sino que relata una historia de amor fallida. Lo único que le da ese toque navideño son las campanitas que suenan en la base de la canción, y que habla de una historia ocurrida en Navidad.

Sea como fuere, es una canción que escribió George Michael enteramente, ya que se inspiró al visitar a sus padres en su casa. "Fuimos a su antigua habitación...Ahí guardaba un teclado y una grabadora para grabar esos momentos que tenía de inspiración, entonces, me puso la introducción y seductora y melancólica melodía de 'Last Christmas'" contaba tiempo después Andrew Ridgeley, el otro componente de Wham!

We’re absolutely thrilled to see ‘Last Christmas’ by WHAM! has once again hit the Number 1 spot on the UK @officialcharts! Thank you for all the love and support you continue to show the song ???? pic.twitter.com/Spo7DBo3sr — George Michael Official (@GeorgeMOfficial) December 16, 2022

"Fue un momento maravilloso, George había realizado alquimia musical, destilando la esencia de la Navidad en la música. Añadir una letra que contaba la historia de un amor traicionado fue un golpe maestro y, como hacía tan a menudo, tocó todos los corazones", contaba.

Pero añadió un golpe maestro: utilizar parte de la melodía de una canción de los 70: Can't Smile Without You de Barry Manilow. Eso sí, hubo cierta polémica, porque les acusaron de plagio, aunque fue una demanda desestimada tiempo más tarde.

A partir de ahí, el resto es historia, porque consiguieron posicionarse en lo alto de las listas musicales más importantes, y utilizada, incluso ahora, como inspiración para otras canciones.

Un clásico que "viste" otras canciones

Ni qué decir tiene, que son muchos los artistas que, a lo largo de su carrera, han decidido versionar Last Christmas, de forma muy personal y ajustada a su estilo, pero rindiendo el tributo que se merecen. Tanto es así, que artistas como Taylor Swift, los Backstreet Boys o Ariana Grande la han añadido a sus discos.

Pero hay otros que han utilizado la melodía de la canción para crear otras nuevas, como hicieron el año pasado los Jonas Brothers, con su Leave Before You Love Me.

Líricamente, no tiene nada que ver con Last Christmas, pero utilizaron su melodía a modo de sample para crearla. Tanto, que, si la escuchas detenidamente, podrías cantar Last Christmas. ¡Un clásico que no hay que perderse!