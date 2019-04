Gracia Querejeta termina el rodaje de "Invisibles", una cinta de mujeres

Gracia Querejeta acaba de terminar en Cáceres el rodaje de "Invisibles", una película de mujeres protagonizada por Emma Suarez, Adriana Ozores y Natalie Poza, que suman en total cinco premios Goya.

Según ha indicado Querejeta en una nota remitida a Efe al término del rodaje, que comenzó el pasado 18 de marzo en diversas localizaciones de Cáceres, "son mujeres que pasan ya de largo los 40 años y perciben el paso de los años como una especie de neblina que cae sobre ellas, un manto que las hace cada día más invisibles al resto de la sociedad".

Gracia Querejeta, que logró el Goya para "Siete mesas de billar francés" como mejor película de 2008, ha contado en el reparto, además, con Blanca Portillo, Fernando Cayo y Pedro Casablanc, entre otros.

Autora del guion junto a Antonio Mercero, Querejeta destaca que el tema central de "Invisibles" es el paso del tiempo, "o más concretamente -detalla-, la vivencia del paso del tiempo en los cuerpos y las cabezas de estas tres mujeres al borde de los 50".

"Aunque es verdad que no existe una clara línea divisoria entre juventud, madurez y vejez, no deja de ser cierto que en el mundo femenino los tiempos parecen llevar su propio y particular calendario", añade la realizadora madrileña.

La película se acerca a la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que un día deciden comenzar a caminar juntas una vez por semana por mera distracción y para hacer algo de ejercicio físico; unos encuentros que se acaban convirtiendo en una necesidad porque también les sirven también para conocerse mejor y saber qué le pasa a cada una de ellas.

Poco a poco irán descubriendo que la amistad no es siempre idílica, sino que a veces se guardan secretos y se recurre a la mentira.

Es la primera vez que Emma Suárez y Nathalie Poza se ponen a las órdenes de Querejeta, mientras para Adriana Ozores es la tercera vez, tras "Cuando vuelvas a mi lado" (1999) y "Héctor" (2004).

La mayor parte de "Invisibles" se ha rodado en exteriores, entre ellos, el cacereño Parque del Príncipe, donde pasean estas mujeres.

Producida por Nephilim Producciones S.L, y Orange Films AIE, "Invisibles" se ha filmado íntegramente en localizaciones de Cáceres y cuenta con el apoyo de Canal Extremadura, del Gobierno de España-ICAA y de la Junta de Extremadura.