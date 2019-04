Grabsky:La juventud de Picasso sirve para entender cómo pintó Les Demoiselles

Jose Oliva.

El cineasta Phil Grabsky se detiene en el documental "El joven Picasso" en el período de formación del artista en Málaga, Barcelona y París "para entender cómo llegó a pintar 'Les demoiselles d'Avignon'", obra maestra que marcó el inicio del cubismo.

En una entrevista concedida a Efe en el marco del BCN Film Fest, Grabsky ha dicho que la película, en la que se muestran más de un centenar de obras del pintor malagueño, es "una historia de detectives, es un drama, que permite al espectador ir descubriendo el proceso de formación de joven artista que a los 26 años fue capaz de pintar 'Les demoiselles d'Avignon'".

Grabsky es el creador de los "Exhibition On Screen" (Exposición en pantalla), una serie de documentales que ofrecen una inmersión cinematográfica en exposiciones de grandes artistas como Rembrandt, Vermeer, Monet o Van Gogh, complementadas con los testimonios de expertos, comisarios, historiadores y críticos.

El director confiesa que quería "hacer películas biográficas sobre los artistas, pero no necesariamente basadas en las exposiciones; y evidentemente, Picasso es uno de los artistas más significativos de la historia".

Esta relevancia no solo ha hecho que coincida "El joven Picasso" con la serie protagonizada por Antonio Banderas y producida por National Geographic, sino que, recuerda Grabsky, "entre todos los artistas, el año pasado hubo más exposiciones sobre Picasso que en toda su vida".

Una de las sorpresas que el director descubrió es que "mucha gente creía que Picasso era francés, pero no sólo era español de nacimiento, sino que también vivió siempre como español, cuando estuvo en Montmartre estuvo en la comunidad española, y el artista, que hablaba catalán con fluidez, le llevó mucho tiempo aprender francés".

El cineasta pretende lanzar un mensaje desacralizador del mundo del arte: "Poco importa si uno es un constructor, un arquitecto o un futbolista, creo que todo el mundo debería interesarse en la obra de Picasso, porque el arte no es para unas élites, las obras de arte comunican emociones humanas".

Centrado en el período rosa y azul de Picasso, "El joven Picasso" concluye con "Les demoiselles d'Avignon", cuadro en el que "demuestra que una vez aprendidas todas las reglas y técnicas pictóricas, decidió saltárselas".

El documental constata que estudió arte en academias de La Coruña, Madrid y en la mejor escuela de Barcelona, pero además copió y se empapó de clásicos como El Greco, Velázquez o Murillo en el Museo del Prado, en París Toulouse-Lautrec o Van Gogh.

En opinión de Grabsky, "el momento en que aparece su sello personal se sitúa entre la juventud y la madurez, en el período azul, que es un poco antes de Les demoiselles".

Con "Les demoiselles" subvirtió el orden académico de tal manera que "hasta sus propios amigos le dijeron que era horroroso y de hecho el cuadro no se exhibió durante diez años, pero "marcó un cambio definitivo en el mundo del arte", resume el director.

En el período analizado por Grabsky las mujeres no son tan determinantes en la vida y la obra de Picasso como lo será después: "Su relación con las mujeres fue muy particular y no estoy para blanquear la vida de ningún artista, porque que fuera un gran artista no implica que se tenga que esconder que no trataba a las mujeres de manera apropiada y que muchas fueron maltratadas por él".

A Picasso no le gustaba hablar del pasado, concluye el cineasta: "Era un hombre que hablaba del futuro siempre. En la película me interesó la gente que le rodeó, los que compraron sus cuadros. Esto forma parte de este trabajo de detectives que hemos hecho para hacer la película". EFE

jo/fjn/mcm