Graban por primera vez en 260 años el "regio" "Réquiem" de José de Nebra

José de Nebra compuso el "Réquiem" por la muerte de Bárbara de Braganza con tanto acierto que su música se convirtió hasta bien entrado el siglo XIX en la banda sonora de los funerales reales, una "maravilla" que se ha grabado por primera vez en la historia, 260 años después, gracias al director José Antonio Montaño.

Montaño ha presentado hoy en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el disco, interpretado junto al grupo de instrumentos antiguos que fundó en 2006, La Madrileña, los coros Victoria y Schola Antiqua y que ha grabado la discográfica alemana Panclasics.

Para el director, según ha explicado a EFE, era "necesario" grabar la obra "culmen" de la música sacra del XVIII español y por eso cuando hace dos años les encargaron que la interpretaran en el festival de Arte Sacro de Madrid, en coincidencia con el 250 aniversario de la muerte de Nebra, decidieron que había llegado el momento.

"José de Nebra siempre me ha interesado mucho. Llevaba detrás de esa obra tiempo y cuando me encargaron aquel concierto me plantee la grabación, que hicimos en la iglesia de San Miguel", detalla.

Hacerlo no ha sido fácil, admite, porque es una obra "con unas exigencias contrapuntísticas muy grandes y además no había ninguna referencia grabada para prepararla", pero está "súper contento" con el resultado técnico y artístico.

Montaño es fundador y director de La Madrileña, un conjunto cuyos componentes van variando en función de los conciertos, constituido en 2016.

Para grabar el "Réquiem" fueron once músicos del grupo, además de ocho miembros del Coro Victoria y catorce de Schola Antiqua, los que se ocuparon de la parte de canto gregoriano.

Nebra, nacido en Calatayud en 1702, era "muy importante" en el primer tercio del siglo XVIII en Madrid gracias a sus composiciones de zarzuela -hizo 70, de las que se conservan 13- y su trabajo como organista de las Descalzas Reales de Madrid, un puesto que ocupó con solo 17 años, y que había tenido años antes Tomás Luis de Victoria.

Fue nombrado organista de la Real Capilla en 1736 cuando aún reinan Felipe V e Isabel de Farnesio y diez años después, tras coronarse Fernando VI y Bárbara de Braganza, vive el florecimiento de la actividad musical en la capital.

La reina trae de Italia al famoso clavecinista Domenico Scarlatti y Farinelli es el director de los espectáculos musicales cortesanos, pero Nebra se vuelca en la composición de música sacra, de la que produce más de 170 piezas, entre ellas el "Réquiem".

La obra se interpretó por primera vez el 29 de agosto de 1758, en las exequias de la reina, oficiadas en la iglesia del convento de las Salesas Reales de Madrid, fundado por ella misma y donde descansan en la actualidad sus restos y los de su marido, Fernando VI, fallecido un año después.

El "Réquiem", su misa más importante, "se hizo expresamente para la reina más melómana que ha tenido España" y desde entonces se interpretó en todas las exequias reales, desde su esposo a Carlos III, pero luego se dejó de tocar.

El deseo de Montaño es que grabaciones como esta, que dedica al maestro Jesús López Cobos, "empujen a los programadores a que se interpreten en directo, que la obra se mueva y que entre en el repertorio habitual".