Gortázar: “Se está perdiendo el concepto centrista de la Transición”

Fernando Prieto Arellano

El historiador Guillermo Gortázar afirma que se está perdiendo el concepto, el carácter centrista, de moderación, que caracterizó la Transición, entendida como un pacto, un acuerdo entre contrarios en favor de un objetivo común, la restauración de la democracia en España.

Gortázar acaba de publicar Romanones. La transición fallida a la democracia (Espasa), una voluminosa biografía sobre la figura de Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones (1863-1950), uno de los políticos más influyentes de las dos primeras décadas del siglo XX y testigo directo de la caída de la monarquía de Alfonso XIII, en abril de 1931, y la proclamación de la II República.

Un periodo convulso que vivió en primera persona el que era conocido como el conde por antonomasia. Varias veces presidente del Consejo de Ministros; otras tantas ministro de diversas carteras; alcalde de Madrid, presidente del Congreso, presidente del Senado, académico de la Historia, de Bellas Artes y de Ciencias Morales y Políticas, entre otras muchas actividades y cargos.

En entrevista con Efe, Gortázar afirma que muchos amigos me han comentado tras leer el libro que muchos de los datos que en él se cuentan les resultan muy familiares con lo que ocurre en la actualidad. Cruzo los dedos y me digo que ojalá no tengan razón en establecer esos paralelismos.

Gortázar señala en este sentido que parece que se está perdiendo el concepto centrista, de moderación, que caracterizó la Transición, tanto a la izquierda como a la derecha, y que a ello está contribuyendo la aparición de fuerzas muy radicales a izquierda y derecha y una radicalización del nacionalismo catalán.

Por ello, subraya, lo que espero que enseñe el libro es que todo lo que se efectúa en política con el pacto, el dialogo, la transacción, conduce a resultados positivos, mientras que lo que se hace sin contar con el otro lleva a situaciones extremas.

Recuerda Gortázar en su libro la frase de Cicerón de la historia como maestra de la vida y, en este sentido, manifiesta que la historia resulta útil si la usamos como un compendio de experiencias ajenas que pueden ilustrarnos a la hora de tomar decisiones. Sus enseñanzas son importantes para los políticos que deciden una opción entre varias posibles.

Sin embargo, lamenta, los políticos, por lo general, no leen historia, ni los de ahora ni tampoco los de antes. Son unos grandes ignorantes. Que ahora haya políticos rupturistas es una especie de demencia o de ignorancia. Ahora vemos que hay partidos rupturistas, ya sean separatistas o leninistas-comunistas, cuyos miembros no saben historia y tratan de ocupar el espacio, afirma.

En este sentido, destaca que hay una pulsión por una parte de una izquierda muy radical contra la monarquía, pero no la veo en el conjunto del PSOE, que es un partido esencial y que desde los años 50 entró en la moderación.

Gortázar recuerda en su libro que Romanones fracasó en su intento de impulsar una transición democrática, de cuya necesidad era muy consciente llegados a la segunda década del siglo XX, pues se hizo evidente que el edificio político e institucional de la Restauración, materializado en la Constitución de 1876 (hasta la fecha la más duradera que ha tenido España), estaba irremediablemente carcomido.

Todo el proceso de transición, de reformas, que pretendía impulsar Romanones se viene abajo en 1923, con el golpe de Estado que da paso a la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera.

Desde entonces se puede percibir la historia de un fracaso, pues ni los partidos dinásticos ni los partidos republicanos y de izquierda son capaces de establecer un sistema inclusivo de libertades, comenta Gortázar.

Todo ello culmina en 1930, con la dimisión de Primo de Rivera y la gestación de un movimiento político y con amplio apoyo social que ya le ha puesto la proa a Alfonso XIII, al que considera el culpable de la Dictadura y, por consiguiente, indigno de permanecer al frente de la Jefatura del Estado y conservar el Trono.

Si la opción era la democracia, y el rey no supo verlo, el rey pagó un precio, y ese precio fue la república, afirma Gortázar.

Pero la república -señala- no fue inclusiva. Su radicalismo excluyó a la mitad de los españoles. Pudo haber sido un régimen democrático y modernizador para España, pero no lo fue, como así lo reconocen (los dirigentes socialistas) Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto en sus memorias, escritas a mediados de los años 40.

En ese sentido -comenta- creo que en la actualidad se da una gran idealización de la república, que fue un régimen fallido, que no consolidó la democracia.

Gortázar, no obstante, es bastante escéptico acerca del impacto efectivo que esos ecos del pasado pueden tener en el presente, en particular en lo tocante a la estabilidad de la propia institución monárquica, pese a los vaivenes y sacudidas que ha sufrido en los últimos tiempos:

Mientras Su Majestad el Rey Felipe VI mantenga los niveles de dignidad y de respeto a la Constitución, es muy difícil derribar ese edificio porque está muy anclado en la conciencia de todos los españoles y frente a eso las posiciones rupturistas tienen poco futuro. EFE