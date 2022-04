Goran Bregovic y Dub Inc encabezan el Iboga Summer Festival más internacional

La octava edición del Iboga Summer Festival, que se celebrará en la playa de la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna del 27 al 30 de julio, reunirá un cartel en el que el 70 % de los grupos serán internacionales como Goran Bregovic, Dub Inc, La Yegros, Talco, Skarra Mucci, Benny Page, La Dame Blanche y Rotfront.

Otros artistas que actuarán en esta edición son Sara Hebe, La Ptite Fumée, Guts, Äl Jawala, Kumania Algazarra, Skanska, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Manudigital, New York Ska-Jazz Ensemble o La Fanfarria del Capitán.

Goran Bregovic, uno de los compositores más importantes de la región balcánica, presentará su nuevo trabajo Three letters from Sarajevo, mientras que la mítica banda francesa Dub Inc confirmará por qué llevan más de 25 años incendiando los escenarios de los mayores festivales del planeta con su particular fusión de rap, reggae y dancehall, han informado fuentes de la organización,

Desde Argentina, La Yegros recorrerá los ritmos latinoamericanos con su particular enfoque electrónico y desde Italia la banda Talco revolucionará al público con su contundente sonido ska-punk. Por su parte, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, con su música klezmer y gitana, dará cuenta de por qué es un claro referente de la música balcánica.

Otras actuaciones destacadas tendrán como protagonistas a la formación franco alemana Äl Jawala, pioneros en fusionar ritmos urbanos con instrumentos de viento salvajes y orientales; y el mano a mano, en lo que se considera un "momento insólito", entre Vandal y Billx.

El género hard tech se verá aderezado con las actuaciones de Parkineos y Yowii, mientras que la big band italiana North East Ska Jazz Orchestra, formada por dieciocho componentes, profundizarán en las músicas jamaicanas desde la perspectiva de una orquesta contemporánea.

El virtuoso Benny Page, la leyenda jamaicana Skarra Mucci, los míticos New York Ska-Jazz Ensemble, la reivindicativa argentina Sara Hebe, los festivos portugueses Kumpania Algazarra o los cumbieros granadinos Eskorzo, completan el cartelmás internacional del Iboga Summer Festival. EFE

mb/jc/bal