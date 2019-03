Google celebra el Día de la Poesía con el comando de voz "dime un poema"

Para celebrar este jueves el Día Mundial de la Poesía, Google permite escuchar más de una veintena de poemas recitados por distintas generaciones de poetas como Antonio Gamoneda o Luna Miguel, gracias al comando de voz "Ok Google, dime un poema".

"Los interesados en la poesía encontrarán una nueva forma de disfrutarla con el asistente de Google gracias a la primera colaboración en nuestro país con algunos de los poetas españoles contemporáneos más relevantes", explica la empresa en un comunicado.

Los usuarios podrán escuchar poemas de cada uno de los poetas en concreto, pidiéndole al asistente "Ok Google, que Antonio Gamoneda me lea un poema", "Ok Google, que Luna Miguel me lea un poema" o "Ok Google, que Los Peligro me lean un poema".

Google explica que los autores combinan en sus textos "diferentes perspectivas de la poesía española actual, desde la madurez, la intimidad o una dimensión social".

Además, se podrá formular la pregunta "Ok Google ¿Cuál es tu poema favorito?" o pedirle "Ok Google, cuéntame algo curioso sobre los escritores españoles" para obtener información acerca de los escritores o de la literatura.