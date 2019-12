Gonzalo Suárez: "Me faltan años para hacer cosas"

Alicia G.Arribas

Al escritor, pintor, director y, alguna vez, por necesidad, productor de cine Gonzalo Suárez, que ha cumplido los 85 el verano pasado, le "faltan años para hacer cosas" y, aunque afirma en una entrevista con Efe que espera "tener un margen todavía", ya no tiene la sensación de que "hacer algo sea decisivo".

"Te preguntas para qué. Todo es tan efímero y por otro lado, interesa tan poco", se lamenta. "Nadie está ahora esperando la próxima película de Hitchock, o de Bergman, por ejemplo. El mundo ha cambiado y los intereses que proliferan son otros, cada vez más alejados de cualquier expresión cultural o artística, por llamarlo de alguna manera. Ya no importa tanto", se lamenta.

En cambio, se hacen muchísimas películas, valora Suárez. "Se ha perdido inocencia, ilusión y además, hay demasiado barullo, Véase el partido de ayer (el "clásico" de Liga Barcelona-Real Madrid celebrado en medio de una enorme tensión política), que hasta te deja de interesar el fútbol", se queja.

Este inquieto intelectual por el que no pasa el tiempo recibirá nada más comenzar 2020 la Medalla de Oro de los Premios José María Forqué, que celebran su 25 aniversario, un reconocimiento que le encanta, dice, "por venir de quien viene" (los concede EGEDA, la patronal de los productores de cine) y que le sirve para reflexionar sobre sus años de cine.

Premio Nacional de Cinematografía en 1991, ex aequo con la actriz Rafaela Aparicio, Suárez alcanza la veintena de premios notables con este honorífico de los Forqué, que se suma, entre otros, a la Medalla de Oro de Bellas Artes, el título de Caballero de las Artes y las Letras de Francia, o el Goya al mejor director por "Remando al viento", que obtuvo siete en total en 1988.

Pero todos estos premios solo vienen a confirmar la genialidad de un artista adelantado a su tiempo.

"Los premios me gustan, pero no los busco, no hay ningún premio que haya pedido -advierte-, pero me gustan porque son un regalo inesperado, y en este caso concreto, quiero empezar por tener un recuerdo para mi hermano que acaba de morir y ha compartido conmigo tanto, a todos los niveles, y es un alto porcentaje de mis películas".

Porque fue Carlos, su hermano pequeño, quien le puso delante la primera cámara. "La verdad es que lo recuerdo más como un niño al que he visto nacer y crecer, que como el compañero de trabajo que siempre fue, asociado a la imagen. Es curioso que me sigue creciendo", señala con afecto.

El por qué de que un escritor y periodista (que firmaba sus artículos en Barcelona con el seudónimo de Martin Girard) se dedicó al cine es "una pregunta que no me sé", responde son su habitual frescura de chaval pícaro. "Fue un poco por casualidad -provoca con una frase muy de su amigo Rafael Azcona-: yo creo en el destino a posteriori".

Afirma que ni estudió ni "tampoco llevaba dentro esto". Y no es consciente de haber sido innovador, ni siquiera carga con haber creado un nuevo lenguaje cinematográfico literario. "No es un alarde de modestia -apunta-, simplemente es que he hecho lo que sabía y quería hacer tratando de no hacer lo que no quería, pero nunca he pensado lo que significaba lo que yo hacía en un contexto, ni siquiera en el cine español".

"No quiero ser pionero, lo que me gustaría es empezar de nuevo y mejorar; es mentira que cuanto más viejo te vuelves más sabio, al contrario, te haces preguntas que no tienen respuesta y te queda una sensación de vértigo acentuada; es el cansancio el que hace que vayas más despacio y hables más pausadamente, pero desgraciadamente no sabes nada", corrobora, convencido.

Más que interesarse por la política, el director de "El detective y la muerte" dice que "es la política la que se interesa por uno, pero yo me encuentro más bien asomado a un balcón, no tengo la sensación de poder hacer algo. Hubo un tiempo que creí que hacer una película, escribir un libro e incluso pintar, incidía en la historia. Ya no", resume.

Antes de despedirse suelta como si nada que está molesto porque Antena 3 no le deja dirigir su película "Doble dos", sobre su novela del mismo título. "Es lógico que busquen una comercialidad a priori, pero se equivocan, porque no hay fórmulas", advierte.

Y concluye: "No la haré yo, pero la harán bien, porque es probable que la ruede Alberto Rodríguez, el director de "La isla mínima". Entiendo que yo soy sospechoso", remata con una última carcajada.