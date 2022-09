González Pons anuncia nueva novela: 'Vampiros en el Congreso'

El eurodiputado y vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ha revelado en el Hay Festival de Segovia el lanzamiento de una nueva novela, el 16 de noviembre, que "va a sorprender", según ha dicho, y que se titulará 'Vampiros en el Congreso'.

En una conversación sobre los valores europeos con Sara Bieger, en representación de las 14 Cámaras Europeas en España, moderada por la periodista de Le Monde, Sandrine Morel, a punto de acabar el evento en el que participaba y hablar de producción editorial, el también escritor explicó que se trata de "una metáfora sobre la falta de centro político, que es el verdadero vampiro que hay en la política española".

Centrado en el título de la charla, González Pons afirmó que "Europa no es simplemente un continente. No somos europeos -ha dicho- porque vivimos en esta parte del mundo, tampoco creo que pueda decirse que existe una única cultura europea, y si hay algo que verdaderamente podemos confesar que compartimos son nuestros valores, eso es lo que nos hace europeo en sentido amplio, en sentido cultural, no en sentido político".

Para González Pons, "el verdadero valor europeo es la paz, eso es lo que hoy significa ser europeo, haber aprendido los desastres que provoca la guerra, ningún otro continente en el planeta Tierra ha matado tanto y tan bien como los europeos".

"No existe otro conjunto humano en el mundo en el que vivimos que haya desarrollado métodos tan sofisticados e industriales para matar como nosotros, nuestras dos guerras mundiales, que en realidad son dos guerras civiles entre europeos, son el culmen de la barbarie en la historia de la humanidad", ha dicho.

"Vivimos un momento político en el que los valores en Europa se han separado de la política, tras el fracaso de la Constitución Europea la política habla mucho de los valores y los practica muy poco, no estoy seguro de que gocemos de mayor respeto, ni mayor libertad, ni mayor confianza en la democracia ni en instituciones neutrales", ha matizado González Pons para aclarar en tono jocoso que tiene "el mejor discurso pesimista" que conoce.

Otro de los temas en que se ha centrado el dirigente popular es que "el autoritarismo cobra espacio dentro de la UE".

También, González Pons ha recordado que, ayer mismo, el Parlamento Europeo votó una resolución por la que declaró que uno de los países miembros de la UE ya no es una democracia en sentido pleno, en relación a Hungría.

Para demostrar que también hay razones para el optimismo, González Pons ha asegurado que "el programa Erasmus ha dado lugar a un millón de pequeños europeos nacidos de estudiantes chicos y chicas europeos" y también ha valorado que en pandemia no se cerraran las fronteras en la UE". EFE

