González Laya dice que "peleará" por el Instituto Cervantes y apoya sus planes de recuperación de la crisis del Covid-19

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que "peleará" por el Instituto Cervantes y ha mostrado su apoyo al plan estratégico para concretar los objetivos y prioridades de la institución en la recuperación de la crisis del coronavirus. "Quiero pelearme por vosotros, hago mía esta tarea", ha dicho.

En una reunión presencial con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria general, Carmen Noguero, la ministra pidió el planteamiento de un "plan de digitalización de los Cervantes alrededor del mundo, que diga cómo, cuándo y cuánto".

El nuevo plan estratégico de la institución podría ponerse en marcha en 2021, fecha en la que se cumplirán 30 años de la creación del Instituto. Uno de sus aspectos principales será un gran proyecto de digitalización de su actividad docente y cultural, según detalla el comunicado.

El rápido avance hacia lo digital se basará en la experiencia de estos meses en los que, debido a la crisis sanitaria global, el Instituto ha sustituido sus clases presenciales por virtuales, y su actividad cultural ha pasado a desarrollarse a través de internet. Y, aunque lo presencial empieza a recuperarse --los centros de Tokio, Seúl, Praga, Toulouse y Hanoi ya han reanudado la enseñanza en el aula, y otros más acogen exposiciones con público--, lo virtual ha llegado para quedarse, según coincidieron la ministra y el director del Cervantes.

García Montero ha reconocido que la digitalización "tiene un gran potencial porque llegamos a públicos a los que antes no accedíamos". "Estamos creando una presencia digital que nos llevará a nuevos modelos de presencia en todo el mundo", ha defendido. El director se ha comprometido a trabajar ya en "un plan estratégico que será un proyecto muy sólido". Aseguró que pronto lo podrá presentar y que "celebraremos los 30 años con la mayor ilusión y esperanza".

FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

González Laya ha animado a "reforzar la financiación público-privada", con un "esquema de partenariado" que dé entrada a fondos privados a los actuales centros y a otros que se puedan abrir, ya que con frecuencia "cuatro de cada cinco ministros de Exteriores con los que hablo" solicitan la apertura de nuevas sedes cervantinas. "Vamos a pelear para que no ver disminuida nuestra capacidad para afrontar el futuro", ha sentenciado la jefa de la diplomacia española tras declarar que el Instituto es "una de las patas fundamentales de nuestra actividad".

La ministra ha avanzado además que la próxima semana se lanzará 'Spain for Sure', una campaña para reforzar la imagen internacional de España en la que "participarán héroes culturales, deportivos, etc". Por otro lado, también ha anunciado que se pone en marcha un grupo de trabajo que estudiará diversas cuestiones "pendientes" como el estatuto jurídico del Instituto Cervantes, el refuerzo de las plantillas o la remuneración de los profesores colaboradores.

Por su parte, García Montero ha destacado que en estos meses "la comunicación ha sido muy importante". "Hemos trasladado la imagen de que el Instituto Cervantes no se cierra", ha señalado. Ha insistido en que "el español debe estar presente en la ciencia y la innovación" y ha resaltó que trabajan "para la diplomacia cultural y la cooperación en todo el mundo", además de contribuir a que la imagen de España salga reforzada sin ser identificada con la pandemia.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, ha elogiado que el Cervantes "no ha cerrado y ha hecho un gran esfuerzo de digitalización y para estar presentes constantemente" durante la pandemia. Por su parte, la secretaria general del Instituto, Carmen Noguero, ha admitido las dificultades para "ordenar el presupuesto" y saber exactamente con qué fondos se cuentan este año.

"GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE"

La sesión de trabajo ha contado con la participación de cuatro directores de centros del Cervantes de todo el mundo. El director de Tokio (Japón) ha destacado que ese país se encuentra en una coyuntura económica "muy negativa", la peor desde la II Guerra Mundial. Pese al descenso de ingresos del Cervantes, ha dicho Víctor Ugarte, las actividades culturales presenciales se retomarán la próxima semana con la exposición Picasso escritor.

Además, ha recordado el apoyo desinteresado que prestan a las empresas españolas en Japón y la importancia del deporte en la imagen de España: en los Juegos Olímpicos de 2021, la sede del Instituto tokiota será la Casa de España.

En Burdeos (Francia) la caída de ingresos ha sido "enorme", según ha explicado su directora, pero "aún así somos uno de los centros menos afectados". Para la escritora Luisa Castro, las clases por videoconferencia seguirán siendo una alternativa importante.

"Hemos aprendido a gestionar la incertidumbre", ha afirmado la directora de Tetuán (Marruecos). Dolores López Enamorado ha lamentado este "parón en seco" sufrido cuando en los últimos años habían aumentado significativamente las matrículas. Aunque los alumnos han pasado del modelo presencial al digital, en el país magrebí, donde los centros del Cervantes son vistos como "espacios de libertad", la digitalización no tiene buena acogida.

Ha cerrado el turno de centros el director de Chicago (EE.UU), que ha explicado la "situación muy inestable" del país, sumido en la pandemia, revueltas sociales, toque de queda, próximas elecciones... Una realidad "muy peligrosa para las grandes minorías: latinos y afroamericanos", ha asegurado Anastasio Sánchez Zamorano, quien quiso elogiar la calidad humana y profesional de los trabajadores del Cervantes.