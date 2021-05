González Harbour: hay formas de informar de sucesos que desatan la carnicería

Carmen Naranjo

La escritora y periodista Berna González Harbour comenzó su nueva novela como una crítica feroz al sensacionalismo que luego convirtió en un homenaje al "periodismo de verdad" frente a una forma de tratar las noticias de sucesos y en los programas de famoseo que, dice, han "desatado la carnicería".

"El pozo" (Destino) es el título de la nueva novela de González Harbour, el sitio en el que cae una niña en su historia, que recrea en la ficción el suceso ocurrido en enero de 2019 en Totalán (Málaga), donde falleció un menor y que monopolizó la atención mediática española.

Pero también es una metáfora "del pozo en que cae el periodismo como lo hemos visto caer pero del que también podemos salir", explica la autora en una entrevista con Efe.

Su novela está protagonizada por Greta, una reportera de televisión que es enviada a cubrir la noticia de una niña que ha caído en un pozo a las afueras de Madrid mientras no deja de pensar en un juicio al que tiene que asistir como jurado popular. El cámara, Juan Quatremer, y su jefe, un hombre ávido de audiencia, la apremian para sacar a la luz todos los detalles del caso.

Pero mientras que el primero pretende cubrir el suceso de la forma más rigurosa posible, el segundo la coaccionará para que consiga las exclusivas más impactantes, aunque eso signifique difundir noticias falsas, con lo que Greta deberá enfrentarse a una encrucijada personal y profesional.

González Harbour considera que el periodismo ha sido metido en un pozo por el "hambre" de la audiencia "pero también la incapacidad de las empresas y los medios para priorizar la deontología".

"Esta forma de abordar estas noticias es puro entretenimiento, puro espectáculo, que no lo llamen periodismo. El problema es que al disfrazarlo de periodismo manchan la profesión", sostiene.

Para González Harbour, "la ecuación que forman periodistas, empresas, periodistas y audiencia debe mantener un equilibrio saludable para que el periodismo sea verdaderamente un servicio a la democracia y a la sociedad. Si alguna de esas patas adquiere un peso desmesurado y hace inclinar el contenido hacia algo no deseable desde el punto de vista ético es cuando está fallando".

Considera además que el problema es la precariedad: "si trabajas con unas condiciones absolutamente precarias y no hay alternativa vas a tener que aceptar las ordenes que te imponen", destaca.

Siempre ha habido periodistas con ética y sin ella, pero ahora "la precariedad extrema hace más difícil oponerse a las exigencias de la audiencia", asegura González Harbour.

Por eso cree que es una reflexión que debe hacer toda la sociedad, si es que está "hambrienta del espectáculo a partir de la vida privada de los demás y de las desgracias de los demás".

Su novela pone el acento en esos familiares que "son víctimas de una desgracia y víctimas de nuestro entretenimiento, que es una forma terrible e inmoral de comportarnos como sociedad ".

Una situación que está agravada en la actualidad por las noticias falsas y todos los rumores que se mueven por redes sociales: "Cuando se impone un rumor no comprobado a noticias comprobadas por profesionales vamos mal".

Y recuerda cómo, a raíz del suceso de Totalán, el Consejo Audiovisual de Andalucía analizó todos los excesos que se habían cometido en las televisiones. "No creo que debiera tener un efecto sancionador pero sí que todos esos organismos, como los defensores del lector y los consejos de redacción de las empresas extiendan la concienciación y el autocontrol".

Asegura no obstante que, aunque los "clics" están condicionando mucho a todos los medios, no es malo conocer las tendencias de la audiencia, para sondear los intereses de la sociedad: "si somos conscientes de aquellos terrenos en los que no hay que entrar, si sabemos usar los clics en el buen sentido estamos en el camino acertado", considera la periodista.

Sobre todo después de que la pandemia haya dado "una gran lección de periodismo" y haya servido para insuflar energía a la profesión ante la demanda abrumadora de información.