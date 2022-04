El Gobierno sale del Patronato del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que a finales de año celebrará su 48 edición, ha perdido hoy uno de sus patronos, el Gobierno central, que anualmente, desde 2005, venía aportando una cantidad fija de dinero para el desarrollo de la cita cinematográfica.

Según han informado a EFE este lunes fuentes del Ayuntamiento de Huelva, institución que ostenta la presidencia del Patronato del Festival, el Gobierno, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), pidió su salida de este órgano, del que forman parte, además la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva.

Dicho Patronato ha aprobado hoy la petición, por lo que la administración central deja de ser patrono, y las mismas fuentes han indicado que la salida no implica que la muestra no cuente ya con el apoyo del Ejecutivo central: "El compromiso por supuesto que lo mantienen pero a través de ayudas concurrentes" y no nominativas como hasta ahora.

Esta salida ha sido criticada por la viceportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva y miembro del Patronato del Festival de Cine Iberoamericano, Noelia Álvarez, quien ha pedido al alcalde y presidente de este órgano, Gabriel Cruz, que "exija inmediatamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una rectificación", "en reconocimiento a la historia, prestigio, trayectoria y singularidad del Festival".

Además, Álvarez ha reclamado al alcalde, al que reconoce el esfuerzo económico que se va a realizar desde el Ayuntamiento para aumentar la partida presupuestaria, que "intervenga de inmediato y haga reconsiderar la posición al Gobierno central en defensa de los intereses de Huelva".