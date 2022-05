El Gobierno reconocerá experiencia laboral cultural a través de la Ley de FP

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha avanzado este miércoles que, con el objetivo de completar el Estatuto del Artista antes de final de año, ya está prevista la siguiente reunión interministerial, a la que van a ir asuntos de educación sobre enseñanzas artísticas y el aprovechamiento de la Ley de Formación Profesional para reconocer la experiencia laboral en el sector cultural y de espectáculos.

Antes de participar en una reunión con representantes del sector en la comunidad murciana, ha dicho a los medios de comunicación que se trataría de "dotar de titulación a mucha gente que ha acumulado muchos saberes adquiridos a través del trabajo y no tiene un título académico oficial pero merece ese reconocimiento".

Según sus palabras, "quedan pendientes algunas cuestiones con el Ministerio de Trabajo para el cambio total del real decreto ley sobre relaciones laborales en el sector cultural en el que se hizo una primera modificación muy felizmente acogida por el sector, la de la creación de un contrato de duración determinada, dado que aunque la legislación laboral está intentando promover al máximo la estabilidad en el empleo, el cultural se define entre otras cosas por su intermitencia, con lo que hay que adaptarla esta realidad muy distinta".

Ha recordado que se amplió no solo a artistas y ejecutantes, sino también al personal técnico que trabaja en actividades culturales y artísticas, pero "queda todavía la revisión completa de la relación contractual y algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa de la Seguridad Social y de la fiscalidad".

También que las medidas surgieron como resultado de una serie de recomendaciones aprobadas por unanimidad por el Congreso de los Diputados que llevaban "largo tiempo esperando su momento, que ha llegado".

Ha agradecido al sector "su reivindicación y su paciencia, pero ahora las cosas se están moviendo y no se van a quedar en el terreno de los deseos, sino que van a pasar al de la realidad, la propuesta y la legalidad".

Antes de recoger las inquietudes, propuestas y reivindicaciones del sector, dado que considera "muy enriquecedoras las reuniones territoriales para tener mejor conocimiento de una realidad muy diversa y plural y que hay que extender a todos los rincones de España, también en el ámbito rural", ha avanzado por otra parte su participación este jueves en un importante seminario.

Es de expertos internacionales en patrimonio subacuático y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el pecio fenicio Mazarrón 2, del siglo VII antes de nuestra era, sumergido en aguas de la playa de la Isla de esta localidad murciana.

"Lo organizamos para estar convencidos de que tomamos la mejor decisión, pues se halla en una situación delicada que no se puede prolongar en el tiempo y los expertos nos están diciendo que estaríamos en condiciones a principios del año que viene de reflotarlo, aunque la expresión no sea quizá la correcta, pero lo queremos hacer en las mejores condiciones y con las mejores garantías, dado que no es sencillo", ha dicho al respecto.

España es un referencia mundial en arqueología subacuática, se han hecho grandes avances y está marcando el paso, lo que eleva el nivel de exigencia, porque cuanto mejor lo haces, más se te pide, por lo que quieren estar seguros de todos los pasos que se van dando y de su capacidad después para conservar los pecios que se van recuperando, ha indicado.

"En este terreno el mundo nos mira y hemos de hacer las cosas bien y estar a la altura y si conseguimos recuperar el Mazarrón 2, será otra medalla en un largo palmarés de éxitos", ha concluido.