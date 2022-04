Gobierno y RAE se alían para que la inteligencia artificial hable español

El Gobierno y la Real Academia Española han dado un paso más hoy para el desarrollo de tecnologías y herramientas que permitan un mayor y mejor uso del español en la inteligencia artificial con el objetivo de que esta "nos entienda, no aumente los sesgos que ya existen en nuestra sociedad y que piense como piensan los ciudadanos".

Así lo ha afirmado esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante un acto en el que Gobierno y RAE han suscrito un convenio para impulsar el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), que tiene por objeto mejorar la utilización del español en los ámbitos en que se desarrolla la Inteligencia Artificial.

"Queremos una digitalización humanista en la que la inteligencia artificial nos entienda, no aumente los sesgos que ya existen en nuestra sociedad, que piense como piensan los ciudadanos, que quiere decir que piensen en español y en las lenguas cooficiales, porque si no nos encontraremos con sistemas que no van a saber hablar con los hispanohablantes", ha dicho Calviño.

El acuerdo suscrito es el primer hito del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía de la Lengua, recientemente aprobado, que se enmarca en el Plan de Recuperación y la Agenda España Digital y que tiene una dotación de 1.100 millones de euros.

Entre las actividades previstas se encuentra la creación de un sello digital que certifique que las herramientas tecnológicas y la IA usan el español de una manera apropiada; se proporcionarán recursos técnicos y documentales para mejorar el uso del español en la IA y en la tecnología en general, al mismo tiempo que se usará la IA para perfeccionar el empleo del español y su procesamiento automático.

De esta manera, está prevista también la creación de un Observatorio de neologismos y tecnicismos donde por medio de la IA se recopilen automáticamente este tipo de palabras en tiempo real y el desarrollo de herramientas tanto de verificación lingüística como de respuesta automática, entre otros.

Según ha destacado Calviño durante el acto, España está un "momento trascendental" porque la digitalización es un "proceso absolutamente imparable" que se ha visto acelerado por la pandemia.

"Cuando se lanzó LEIA -ha añadido- no veíamos cuál iba a ser esa aceleración tan vertiginosa y fue una visión lúcida la que llevó a pensar en cómo se va a utilizar nuestra lengua dentro de esta inteligencia artificial, y creo que es fundamental que tengamos esa orientación estratégica. Afecta a nuestra vida profesional y personal".

En base a este acuerdo, además, se generarán recursos lingüísticos, herramientas y modelos que se pondrán a disposición de centros de investigación, empresas y usuarios de manera abierta, accesible y en formatos adecuados para su uso y reutilización, generando una transferencia de conocimiento a la economía.

En este sentido, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha dicho durante su intervención que se ha pedido a Google que incorpore a su sistema el diccionario de la RAE.

"LEIA nació de la preocupación obvia de cómo crecía el número de máquinas parlamentes en el mundo (...) Pero las máquinas no nos entienden y tenemos que hablar con los fabricantes de las máquinas para evitar que se produzca un fenómeno que hemos evitado en la Academia durante 300 años, que cada español hable según su criterio", ha matizado Muñoz Machado.

Unas palabras que ha compartido Calviño, para quien la digitalización debe ser "humanista": "la lengua de las máquinas tiene que ser una lengua humana. Hay que aprovechar la fortaleza de España para que el español esté en los cerebros de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial piense en español. LEIA es una pieza clave porque necesitamos un corpus lingüínitco homogéneo desarrollado por la RAE y por eso LEIA es un elemento fundamental del PERTE", ha añadido.

Muñoz Machado ha alertado durante este acto que si la inteligencia artificial "maltrata" el español se "pierde el valor cultural más importante que tenemos".

Tras la firma se ha celebrado una charla en la comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, Cristina Gallach, ha defendido que la lengua española "es el combustible, como en su momento fue el carbón".

"Si nos convencemos y vemos que la lengua es el combustible vamos a protagonizar una gran revolución porque la lengua es la de España e Iberoamérica y es nuestra materia prima", ha reconocido.