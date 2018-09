Gobierno niega que haya purga en RTVE y defiende que existe mayor pluralidad

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que se haya producido una purga de profesionales en RTVE desde la llegada de su administradora única provisional, Rosa María Mateo, y ha defendido que existe una mayor pluralidad informativa que en la anterior etapa.

Montero ha respondido así al senador del PP Tomás Cabezón, que le ha preguntado en el Pleno de la Cámara Alta si considera que se respeta la pluralidad en RTVE cuando su administradora única provisional, Rosa María Mateo, ha cesado a los editores de los servicios informativos.

"No voy a prestar atención a eso que hablan de purga. No es verdad, no es real, no ha habido purga. Mi respuesta es contundente: por supuesto, en este momento hay mayor pluralidad en la radiotelevisión española que cuando ustedes gobernaban", ha subrayado la titular de Hacienda.

Montero ha criticado que el PP acuse a Mateo de purga "cuando los nombramientos han recaído sobre profesionales de reconocido prestigio que formaban parte" de la corporación pública.

Cabezón ha acusado a la administradora única de realizar "una brutal purga" en nombre del gobierno socialista: "Ha destilado con esta expulsión masiva el talante más vengativo, más insensato y más resentido que se podían imaginar cualquiera de los trabajadores del ente público", ha denunciado.

Cabezón ha espetado a la ministra que al Gobierno "se le hace imprescindible" la ayuda de RTVE y ha asegurado que los informativos de la radiotelevisión pública no son ni plurales, ni objetivos, ni independientes ni neutrales.

Esta misma mañana, la administradora única provisional ha indicado ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE que ha hecho "mínimos cambios" desde su llegada a la corporación, donde ha mantenido a 130 cargos directivos de los 168 que había.

"Sólo he sustituido a uno de cada seis", ha afirmado en su primera comparecencia ante el Parlamento, en la que ha negado que los ceses y nombramientos hayan respondido a una purga.

"No hay más principios para mí que los estrictamente profesionales, por eso he designado a los trabajadores de la casa con trayectoria intachable y muy respetados por la redacción", ha recalcado Mateo.

La periodista ha destacado que es "independiente" y que no va a tolerar que nadie le dé órdenes: "No soy podemita, no soy socialista, no soy nada. Soy una ciudadana que cree sobre todo en la libertad de los seres humanos. (...) Los trabajadores de RTVE estamos un poco cansados de todos los políticos, perdonen que se lo diga".