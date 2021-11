El Gobierno dice adiós a la "tasa Google"

Un 16 de diciembre de 2014 Google cerró en España su servicio de Noticias como respuesta a la entrada en vigor del Canon AEDE, más conocido como "tasa Google", y casi ocho años después, tras la aprobación de la nueva ley de derechos de autor, el gigante volverá a ponerlo en marcha.

"Lamentamos mucho que el 16 de diciembre (antes de que la nueva ley entre en vigor en enero) eliminaremos las publicaciones españolas de Google News y cerraremos Google News en España", anunció en diciembre de 2014 en el blog de la compañía el responsable de Google News, Richard Gingras.

Un anuncio que lamentaron desde Google ante la aprobación de la conocida como "Ley Lassalle" (en relación al entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lassale) que requería que las publicaciones cobraran una tarifa, quisieran o no, a Google News cuando el sitio reproducía su contenido; una exigencia que Gingras consideró "simplemente no sostenible", ya que el servicio no obtenía beneficios.

En concreto, la "tasa Google" obligaba a Google a pagar de forma obligatoria por enlazar y mostrar cualquier contenido de los medios a la asociación de editores y autores Cedro, la encargada de gestionar de manera colectiva los derechos de autor.

Pero hoy, y ante la aprobación de la trasposición a la legislación española de la directiva de derechos de autor, Google ha anunciado el regreso de este servicio de noticias para principios de 2022.

Lo han hecho porque, tras la aprobación de esta nueva ley para la adaptación a la legislación europea, el Gobierno ha modificado el punto 32.2 y deja casi sin efecto la "tasa Google".

"La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas no estará sujeta a autorización ni remuneración siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos", dice la nueva norma.

Si en la cesión se produjese una manifiesta "desproporción" entre la remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por el cesionario o su derechohabiente -añade el texto- el autor podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración "adecuada y equitativa".

Esta posibilidad de revisar el contrato podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión, siempre que no exista pacto expreso acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo sectorial entre los representantes de los autores y los cesionarios que prevean un procedimiento de revisión de la remuneración no equitativa por la cesión de derechos como el indicado en el apartado anterior.