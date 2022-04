Gobierno no descarta comprar obras de Murillo para que no salgan de España

(Corrige la NA3310 por errata en el titular)

El ministro de Cultura, Miguel Iceta, ha garantizado que su departamento estará muy atento para que las dos obras de Murillo propiedad de la Fundación Focus Abengoa puestas a la venta, "San Pedro penitente" y "Santa Catalina de Alejandría", no salgan de España y no ha descartado adquirirlas para evitar que salgan de Sevilla, pero ha precisado que "todavía no estamos ahí".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a las obras de la antigua fábrica de artillería de Sevilla sobre la puesta a la venta de dos obras de Murillo para afrontar las dificultades económicas de la empresa Abengoa, Miguel Iceta ha señalado que el Ministerio declaró una de esas dos obras inexportable cuando se vio que podía haber ese riesgo y ha asegurado que procederán igual "siempre que convenga".

"No queremos que de disperse el patrimonio cultural y vamos a estar muy atentos a las obras declaradas inexportables", ha afirmado el ministro, quien ha indicado que también las comunidades autónomas pueden declararlas bienes de interés cultural y de esa forma "llamar la atención del Ministerio sobre las obras que se estima imprescindible que se quede en España".

"Ha costado mucho tener el patrimonio cultural y, si nos despistamos costaría poco que se deshiciese, pero eso no va a pasar", ha reafirmado el titular de Cultura, quien ha apuntado que el Ministerio cuenta con una dirección general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, un Instituto de Conservación del Patrimonio, que son los "guardianes de la cultura", y una comisión de valoración que siguen muy de cerca este tipo de procesos.

Asimismo, ha admitido que le gusta que "el patrimonio se quede donde está y, si en algún momento se plantea la venta, el Ministerio con sus fondos muchas veces intentan comprarlas no para que se vayan a Madrid sino que se queden donde están, por lo tanto, no es descartable que lo hagamos -en el caso de las obras de Murillo de Focus-Abengoa- pero en estos momento todavía no estamos ahí".

La obra "Santa Catalina de Alejandría" fue realizada hacia 1652-1657 para la parroquia sevillana del mismo nombre y regresó a la ciudad en 2014 tras ser expoliada en 1810.

"Santa Catalina", considerada una de las cimas artísticas del pintor andaluz, es una de las dos obras propiedad de la Fundación Focus-Abengoa que se pusieron a la venta dada la situación de concurso de acreedores de la empresa, según confirman fuentes próximas a la Administración regional.

La otra, un "San Pedro penitente", adquirida en 2014 por seis millones de euros, ya estaba declarada Bien de Interés Cultural (BIC), una calificación que impide que el cuadro salga de España.

Con la inscripción de "Santa Catalina" en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores del bien tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo, de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.