Georgina Amorós: “Hay algo gratuito en Twitter de hacer daño sin ningún tipo de consecuencia”

Los actores Denis Gómez, Georgina Amorós y Áron Piper comparten cartel en 'Código Emperador', una película protagonizada por Luis Tosar, y que gira en torno al submundo de las presiones, los favores y la parte más fea de la política y el contra terrorismo. Un largometraje sobre luchas de poder y sobre Juan, un hombre encargado de encontrar “trapos sucios” así como solucionar embrollos para gente influyente.

“Si lees los periódicos de estas ultimas semanas te das de bruces con un gran paralelismo entre la película y la realidad española” comenta a COPE Denis Gómez, actor que da vida a un político sin un lado oculto aparente, pero que será objeto de investigación por parte de una rama de la Inteligencia española. “Parece que nos están haciendo la promoción gratis con todo lo que está saliendo. No voy a dar nombres porque no hace falta”, desliza el actor sobre la reciente crisis interna del PP. “Lo que pasa que tenemos ahí la guerra de Ucrania que está solapando lo que está pasando pero si vemos los segundos titulares vemos bastante paralelismo con 'Código Emperador'”.

Y es que la película es igual de cruda con el ámbito político como con el ámbito del espectáculo y el deporte: “Si ves las notas de los políticos ninguno llega al 5 y es por algo de eso”, señala Gómez. Áron Piper, por su parte, da vida a un futbolista que ha agredido a su pareja, algo que guarda también cierto paralelismo con un caso reciente, el del jugador del Manchester United, Mason Greenwood. “Más que un chico malo es un chico cobarde, lo veo patético”, se sincera el actor sobre su personaje.









Luis Tosar y la Wikipedia



Sobre el protagonista de la película, Luis Tosar, Piper se deshace en elogios: “Es un tío súper sencillo fuera de la cámara en el buen sentido, lo hace todo muy fácil, está siempre ahí para el trabajo, no se nota en absoluto lo gran estrella que es. Parece que estás trabajando con alguien que acaba de grabar un corto”, comenta.

Y es que Piper y Amorós, ambos muy famosos en redes sociales tras su paso por 'Élite', reconocen que no se buscan a sí mismos en buscadores online. “Si ha ocurrido algo sí que te buscas”, comenta Amorós. Eso sí, más curioso fue lo que ocurrió a Denis Gómez, que tuvo que editar su propio cumpleaños: “Yo tuve que autoeditar mi Wikipedia porque no acertaba mi edad, pero ni en día, ni mes ni año”.





“Intento pasar de las redes lo máximo posible”



Entre Amorós y Piper suman casi 20 millones de seguidores en Instagram. No obstante, el cantante se mantiene alejado de todo ello: “Yo últimamente estoy desconectado, lo que subo lo hago por trabajo, para promocionar música o conciertos, pero me estoy apartando de los personal, no sé si es malo o bueno”. “Bueno, ¿no?”, le pregunta Amorós. “Sí, pero he perdido esa esencia buena de tener a tus amigos y compartir cosas con tus amigos”, lamenta.

Más especial es la relación de la actriz con las redes. Y es que, como confesó ella mismo, tuvo que cerrarse la cuenta por los mensajes que recibía: “Yo voy a rachas, hay rachas que me crea ansiedad y hay rachas en las que puedo hacer un uso sano de las redes. Ahora intento pasar lo máximo posible, pero acaba entrando más de lo que gustaría y no me siento orgullosa”.









“Las redes son tan tóxicas porque se dicen cosas que ni todo lo buenos es verdad ni todo lo malo es verdad. Yo, como he vivido las dos cosas, lo he visto desde una perspectiva en la que no hay que darle tanta importancia porque al final son opiniones y lo que te tiene que importar es la opinión de la gente que quieres”, concluye. “Era Twitter la mala, ¿no?”, le pregunta Piper.

“Hay una cosa gratuita en Twitter de hacer daño así sin ningún tipo de consecuencias”.