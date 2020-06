La Generalitat valenciana lamenta las dimisiones en el IVAM pero rechaza argumentos: "No se corresponden a la realidad"

Recuerda al Consejo Asesor que sus funciones son "de consulta sobre cuestiones artísticas, no estructurales y de funcionamiento"

La Conselleria de Educación y Cultura ha asegurado este lunes que lamenta la dimisión en bloque del Consejo Asesor del Instituto València d'Art Modern (IVAM), si bien rechaza los argumentos esgrimidos, de "decisiones políticas unilaterales" por no prorrogar en el cargo al director de la institución, José Miguel G. Cortés. "No se corresponden a la realidad", aseguran desde este departamento, que defiende que no se ha ejecutado ninguna decisión al margen del órgano competente, que es el Consejo Rector.

"Ni se cesa a la dirección ni se incumple el Código de Buenas Prácticas en la cultura valenciana. Bien al contrario, se cumple escrupulosamente lo que determina la Ley del IVAM, siguiendo el Código de Buenas Prácticas en la cultura valenciana", subraya el departamento dirigido por Vicent Marzà.

Así, señalan que desde Cultura de la Generalitat se trasladó a todos los miembros del Consejo Rector cuál es el procedimiento que debe seguir "de forma escrupulosa marcado en la Ley del IVAM para la dirección del centro, una vez venza el actual contrato". Y muestra de que no se ha adoptado ninguna decisión al margen de este órgano, señala que se ha convocado al Consejo Rector para este 5 de junio "precisamente para convocar el procedimiento de selección de la dirección, siguiendo el Código de Buenas Prácticas en la cultura valenciana".

Por este motivo, critica que "poner en duda los procedimientos y los órganos rectores del IVAM muestran un desconocimiento de la estructura del espacio museístico y son un agravio a la institución". Así, añade que la actual dirección del IVAM tiene un contrato vigente hasta septiembre de este año "y en ningún caso se ha planteado cesa a la dirección".

Así, subraya que lo que se ha hecho "en todo momento" ha sido seguir "escrupulosamente el procedimiento que es necesario llevar a cabo para cuando finaliza el contrato de dirección" y recuerda que la Ley 1/2018 del IVAM es "bien clara y se determina que para hacer un nuevo contrato, es necesario convocar un concurso de libre concurrencia según lo que marca el Código de Buenas Prácticas".

Cultura afirma que al Consejo Asesor, con funciones consultivas, estipulado en la ley, le corresponde "informar sobre la programación y la adquisición de obras de arte, la propuesta de aceptación de donaciones o cesiones al IVAM, como también sobre todas aquellas cuestiones que le sean planteadas por parte del Consejo Rector o la Dirección, con relación a las cuestiones artísticas que puedan derivarse de la actividad principal del IVAM".

Por tanto, le recalca que se trata de un órgano "de consulta sobre cuestiones artísticas, no estructurales y de funcionamiento" y que sus competencias y funcionamiento están determinadas en la Ley del IVAM en los artículos 8, 9 y 10 y su presidencia la ostenta la dirección del IVAM.