Generalitat dice que ha dado los pasos que tenía que dar sobre el arte sacro

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha dicho este miércoles a las puertas del Museo de Lleida: Creo que hemos hecho todos los pasos que se tenían que hacer, otra cosa es que el resultado no sea el que queríamos.

Según Ponsa, desde el Consorcio del Museo de Lleida se ha hecho lo que los abogados les han aconsejado, "sin llegar a la desobediencia, y ha asegurado: "Hemos trabajado más de lo que hemos explicado.

Preguntada sobre por qué no ha acudido a Lleida el resto de días en los que se han llevado a cabo los traslados, Ponsa ha replicado: Nadie me puede acusar de que no he estado al lado del museo y de la gente de Lleida, porque creo que los hechos cantan.

Una de las primeras cosas que hice como consellera fue venir a Lleida y hasta que ayer aprobamos el acuerdo de apoyo al Museo en el Govern, no hemos parado, ha añadido.

En este sentido, y en defensa de la tarea ejercida por el Museo de Lleida, la consellera ha explicado que han celebrado múltiples reuniones y siempre han actuado unidos.

De hecho, ha insistido, el mismo día de las elecciones mantuvieron una reunión, por lo que hoy siente el convencimiento de que todos los equipos de abogados del consorcio han trabajado para evitar el traslado de las obras.

Ponsa ha admitido que hoy es un día triste, pero ha animado a seguir adelante y llegar hasta donde se tenga que llegar, aunque acelerando los trámites de cara al Tribunal Supremo para que Europa no quede demasiado lejos.

Por otra parte, la consellera ha anunciado que, de momento, no se descatalogarán las obras porque están convencidos de que volverán, así como tampoco se plantea una posible reproducción con nuevas tecnologías en el espacio que han dejado vacío.

Preguntada por las diferencias entre el día de hoy y el del traslado de las obras de Sijena en diciembre de 2017 -cuando estaba en vigor el 155- y el aluvión de representación política que hubo aquel día, Ponsa no ve diferencia y cree que "se ha estado de igual forma.

No obstante, se ha defendido recordando que ella no era consellera "cuando pasó lo de Sijena.

Por último, y cogiendo el hilo de la propuesta del Círculo de Amigos del Museo de Lleida de que el Parlamento de Cataluña se comprometa a recuperar las obras, Ponsa ha afirmado que le parece una muy buena iniciativa y que podría ser una de las primeras propuestas a cumplir por el nuevo gobierno.

Hasta las puertas del Museo de Lleida también se han desplazado otros de los patrones del consorcio como el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y el obispo de Lleida, Salvador Giménez.

El alcalde ha advertido que, pese a que hoy no es un buen día, este combate por el arte no ha acabado, ya que la batalla jurídica todavía puede llegar a Europa.

Por su parte, Giménez ha pedido que ahora no se inicie una batalla sobre quien ha cuidado mejor o peor las obras y ha lamentado el trato que han dado algunos medios de comunicación aragoneses al obispo Josep Messeguer, autor de la recuperación de las obras y su traslado a Lleida.

Decir que Messeguer fue un ladrón me parece una barbaridad, porque fue un hombre que lo único que hizo fue que no desaparecieran las obras, y si las trajo a Lleida, fue porque era el centro de la diócesis, ha sentenciado.

Esta mañana se ha hecho efectivo el traslado de las últimas 42 obras de las 111 totales originarias de las parroquias de la Franja de Ponent, dirección al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón.

Otra cuarentena de obras se entregaron el pasado viernes y, otra treintena se repartió en dos traslados diferentes el pasado mes de febrero.