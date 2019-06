La Generalitat de Cataluña asegura haber intentado negociar con Arnau Puig la cesión de su fondo

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha defendido este martes haber negociado con el filósofo y crítico de arte Arnau Puig la posible cesión de su archivo, junto al Arxiu Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).

Según ha subrayado en un comunicado este martes, estas entidades han estado en contacto con Puig "desde el primer día" que mostró interés en dar su fondo, ha destacado el departamento después de trascender que Puig, del movimiento Dau al Set, cederá su legado a la revista 'Bonart'.

La Conselleria asegura haber realizado diversas visitas y reuniones con él, y haber elaborado informes técnicos sobre su fondo de arte, su parte de biblioteca y su documentación y archivo, "pese a que esta es prácticamente inexistente".

"Se ha estado en contacto en todo momento", ha dicho la Conselleria, que parafraseando al mismo autor, ha asegurado que en su conjunto no existen obras de arte relevantes, y que la biblioteca, tras estudiarla, se ha comprobado que no tiene ejemplares singulares que no formen ya parte de las colecciones nacionales, con la excepción de algunos ejemplares dedicados.

PUIG PREFERÍA "PRESERVAR LA UNIDAD"

La Conselleria ha señalado que no ha sido posible adquirir estos libros ni tampoco algunos elementos documentales, "ya que Puig ha expresado siempre que prefería preservar la unidad de todos estos fondos".

Asimismo, ha señalado que el capital intelectual y la obra de Arnau Puig queda completamente preservada en sus escritos y artículos, así como en las numerosas entrevistas y grabaciones existentes.

Ha defendido que se trata de una figura extraordinariamente relevante de la que Catalunya tiene "totalmente garantizada la memoria y estudio".

Igualmente, ha destacado que la Conselleria continuará en contacto con Puig para que los elementos destacados de su archivo pasen a formar parte del fondo nacional de la Generalitat.