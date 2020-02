'Generaciones 2020' quiere ser "resistencia" ante un "futuro distópico"

'Generaciones 2020' cumple veinte años otorgando difusión al arte joven en La Casa Encendida y este año los diez proyectos emprendedores giran en torno a un "futuro distópico", al que los jóvenes artistas quieren hacer "resistencia".

Los 8 proyectos ganadores -dotados con 10.000 euros cada uno-, a los que se han presentado más de 300 artistas, podrán visitarse desde el 7 de febrero hasta el 26 de abril en La Casa Encendida.

Javier Arbizu con 'Knee-deep'; Elisa Celda con 'O arrais do mar'; Oier Iruretagoiena con 'Paisaje sin mundo (Mural)'; Gala Knörr con 'Good Bad Not Evil'; Claudia Rebeca Lorenzo con 'Txukela'; Miguel Marina con 'Celada'; Cristina Mejías con 'La máquina de Macedonio'; y Nora Silva con 'No Fall Games' han sido los artistas menores de treinta y cinco años galardonados este año.

"Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado", ha parafraseado a George Orwell el comisario de la exposición, Ignacio Cabrero, en una entrevista con Efe, para evidenciar las actuaciones de los artistas "Generaciones 2020" en esta edición.

La obsesión por la seguridad, el mundo virtual de hábitos controlados o el Brexit son algunos de los temas tratados en Generaciones 2020 que conforman un "futuro distópico" y que, según Cabrero, muestran la preocupación de los artistas de posicionarse como una "resistencia" ante un futuro "indeseable y apocalíptico".

Ante las dos décadas de "Generaciones", Cabrero señala que los artistas son "sensibles a los tiempos que se están viviendo", por lo que ha habido cambios "muy fuertes" de conceptos artísticos en estos años e insiste en que esta generación está marcada por el "mantra de que el futuro será peor".

"Estos artistas no son ajenos al mundo en el que viven ni a un futuro impredecible. Por eso tratan sobre ello en sus obras, porque es su forma de recordar que vivimos en una realidad distópica", insiste Cabrero.

La convocatoria de "Generaciones" de Fundación Montemadrid cumple 20 años de "apoyo y promoción" al arte emergente español y, desde su primera edición, más de 16.000 artistas han participado en este certamen, que se ha convertido en "un referente dentro de la comunidad artística".