García Montero: el español no es propiedad de un país

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha destacado hoy a Efe la necesidad de "sacar los idiomas de las peleas políticas" y ha considerado que la lengua española es un bien compartido por cerca de 600 millones de hispanohablantes y no "propiedad de un país".

García Montero se ha referido así a las declaraciones que realizó recientemente en Baeza respecto a que era un disparate usar el castellano como "marca España" y ha recordado que la Real Academia de la Lengua es consciente desde hace tiempo de que la mejor forma de trabajar por el idioma español es "ser uno más y trabajar en hermandad" entre las 23 academias de la lengua española que hay en el mundo.

El Instituto Cervantes "va a seguir las indicaciones de la Real Academia" en este sentido, ha dicho el director del Cervantes, que ha recordado que desde 2001 el Diccionario de la Lengua se realiza en colaboración con el resto de academias y ha indicado que hay que eliminar "cualquier tipo de superioridad" en este sentido.

García Montero ha recordado que cuando se incluyó el español en la "marca España" hubo protestas de otras academias de la lengua por entender que la lengua es un bien compartido que debe ser "marca panhispánica".

"Como 'marca España' debiera figurar mejor el euskera porque todos los que lo hablan son españoles", ha indicado el director del Cervantes.

El director del Cervantes ha insistido que seguirá el camino marcado por la RAE y el trabajo llevado a cabo por Víctor García de la Concha y Darío Villanueva al frente de esa institución, así como por los Congresos de la Lengua Española.

"No sé si me expliqué bien o mal y si lo hice mal, me disculpo", ha indicado García Montero, que ha recalcado la necesidad de "sacar los idiomas de las peleas políticas".