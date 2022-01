García Montero cree mezquinas las declaraciones de Almeida sobre Grandes

El poeta Luis García Montero, viudo de Almudena Grandes y director del Instituto Cervantes, ha considerado "mezquinas" las declaraciones que ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respecto a que la escritora fallecida no merece ser hija predilecta de Madrid.

El alcalde de Madrid, en una entrevista publicada en OKdiario, asegura que la escritora Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de la ciudad en la que nació y murió el pasado 27 de noviembre, y dice que es fruto de "la debilidad" de la izquierda que se haya incluido como un punto del pacto presupuestario que alcanzó con el Grupo Mixto.

"Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @Almudena Grandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta", dice García Montero en un tuit.

En el vídeo de la entrevista, el alcalde y portavoz nacional del PP recuerda que cuando murió la escritora el Gobierno municipal -formado por PP y Ciudadanos- votó en pleno en contra de nombrarla hija predilecta, al igual que hizo Vox, aunque la coalición sí votó a favor de darle una calle.

"Sinceramente lo digo, yo no lo hubiera hecho de ser ellos, porque no creo que Almudena Grandes deba ser hija predilecta de un acuerdo presupuestario, pero eso no es una muestra de debilidad nuestra, es una muestra, a mi juicio, de debilidad argumental de quien lo plantea, que para aprobar unos presupuestos quiere imponer a Almudena Grandes", indica el regidor.

Almeida ha insistido en que en la negociación de los presupuestos "hay que hacer un balance y una ponderación". "Entonces, si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI y que Almudena Grandes sea hija predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se bajen los impuestos".

cn/pcc/cg