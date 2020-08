GALICIA.-Verónica García Peña publica el 3 de septiembre 'La Isla de las Musas', inspirada en las Cíes

Finalista del Premio Planeta 2015 y 2017, novelista, autora híbrida y periodista. La escritora alavesa Verónica García Peña tiene una nueva ilusión, a la que ha bautizado como 'La Isla de las Musas'. "Estoy muy contenta, tengo muchas expectativas puestas en el libro y creo que le va a gustar mucho a la gente", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

García Peña lanzará su nueva novela el día 3 de septiembre. A pesar de que en esta ocasión, y por primera vez, la publicación se dará en papel de la manera más clásica, no se realizará una presentación al uso dadas las medidas de seguridad. "Por responsabilidad no vamos a hacer grandes presentaciones. Realizaremos actos pequeños y de manera online".

Quienes aún no conozcan este thriller psicológico de estilo gótico, podrán vivir a través de él "terror, misterio y la historia de un escritor atormentado que ha perdido la inspiración y además es alcohólico, y que vuelve a Galicia para recuperar su talento perdido. Allí encontrará a una misteriosa mujer que no sólo le ayudará en este propósito, si no que le impulsará a armar viejos recuerdos y secretos familiares".

La isla en la que se desarrolla la trama de la novela está inspirada en las islas Cíes. La novelista ha revelado que son las localizaciones más cercanas a ella las que le brindan la mayor fuente de inspiración y le transportan a los lugares que imagina. "Muchas veces sin darte cuenta tu mente recurre a lugares que existen, aunque luego los ficciones. Creamos nuevos lugares a través de nuestros recuerdos y experiencias".

En cuanto a esta inspiración, la escritora ha manifestado que el comienzo de la cuarenta fue para ella una musa. "Durante los primeros veinte días estaba muy metida en las historias. Me concentré mucho, construí la historia y empecé a escribirla". Sin embargo, esta creatividad sufrió altibajos conforme pasaban las semanas y "me costaba concentrarme, no sólo para escribir si no también, sorprendentemente para leer. Por ello optaba por cosas totalmente ficticias".

A pesar de que la periodista ha comentado tener ya "historias construidas", ha confesado ser "un poco supersticiosa", por lo que ha preferido mantener bajo llave sus proyectos venideros. "Primero hay que descubrir 'La Isla de las Musas' y darle su tiempo".

AUTORA HÍBRIDA Y PERIODISTA

Verónica García Peña decidió autopublicarse de manera digital en KDP de Amazon ya que "no encontraba una editorial con la que trabajar y cuando uno tiene una historia que cree que merece la pena ser leída, tiene que buscar la forma de que llegue al lector, porque las historias sin los lectores no son nada", ha explicado.

Fueron estas primeras autopublicaciones las que lanzaron la carrera de García Peña como escritora y que, junto con su próxima publicación en papel, la han convertido en una "autora híbrida".

En este sentido, ha reconocido que "lanzar una novela en Amazon no es fácil, ya que tiene mucha más competencia y mucho trabajo de visibilidad" y que la fórmula híbrida será la línea que seguirá la publicación de libros en el futuro.

Además de novelista, García Peña trabaja en diferentes medios como periodista. "Nunca he dejado el periodismo de lado y lo considero parte de lo que es mi trabajo como conjunto. Además me ayuda a crear historias y desconectar para poder limpiarlas y pulirlas".