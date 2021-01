GALICIA.-El CGAI inicia este jueves la programación de este año con un ciclo dedicado al cine negro de Robert Siodmak

Programa una retrospectiva del director Wong Kar-wai y 18 sesiones para este mes de enero

El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI-Filmoteca de Galicia) inicia este jueves su actividad de este año con un ciclo dedicado al cine negro de Robert Siodmak. Además, programa 18 sesiones para este mes de enero y una retrospectiva del director Wong Kar-wai en el año en que la cinemateca de la Xunta cumple 30 años.

Considerado uno de los maestros del género y responsable de su renacer en Hollywood, Siodmak protagoniza este arranque de 2021 con dos sesiones del clásico 'Forajidos', que tendrá un pase este jueves, día 7, y el viernes día 8, al que le seguirán 'Una vida marcada' (días 12 e 13), 'El abrazo de la muerte' (días 15 e 16) y 'El caso de Thelma Jordon' (días 19 e 20).

Enero también vendrá marcado por la primera parte del ciclo 'Universo Wong Kar-wai', que ofrecerá las restauraciones en 4k de siete de sus películas realizadas con motivo del 20 aniversario del estreno de 'In the Mood for Love'. La retrospectiva arrancará con 'As tears go by' (1988), programada para el 21 de enero y el 2 de febrero, y 'Days of Being Wild', los días 26 y 27 de enero.

OFF GALICIA

Por otra parte, este sábado, día 9, el CGAI programa una sesión de 'Off Galicia', a través de la que en los últimos meses conmemora el décimo aniversario del llamado 'Novo Cinema Galego',

En esta ocasión, el director Xurxo Chirro será el encargado de presentar, en conexión telemática, tres de sus trabajos: Gran Hotel, Carta a Herzog y De Barrio. En enero, se recordarán también los inicios del cine profesional gallego con motivo de una nueva entrega de la sección 'Pensando en cine, pensando en Galicia', comisariada por Antón Reixa.

En este caso, su invitado será el presentador Xosé Ramón Gayoso, que el día 23 visitará la cinemateca para mantener un coloquio sobre la película que eligió para la ocasión: 'Sempre Xonxa', de Chano Piñeiro.