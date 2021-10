FundéuRAE: “papeles de Pandora”, con minúscula inicial y sin comillas

Madrid, 4 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión papeles de Pandora se escribe con minúscula inicial en la palabra papeles, a menos que se refiera al proyecto de investigación así llamado, y no precisa, en principio, de resalte tipográfico.

En la prensa, se puede ver escrita esta expresión tanto con mayúscula como con minúscula, como se comprueba en los siguientes ejemplos: La investigación Papeles de Pandora es la continuación de un proyecto similar publicado en 2016 o Quiénes son los españoles que aparecen en los papeles de Pandora.

Como denominación de un proyecto de investigación, el uso de la mayúscula resulta adecuado, ya que es el nombre que se le ha dado formalmente, tomando como base el mito de la caja de Pandora. Sin embargo, pasa a ser una denominación descriptiva cuando se refiere a los documentos en sí, y en tal caso la minúscula en el primer elemento es lo adecuado: los papeles de Pandora.

El sustantivo papel, y en especial su plural papeles, se viene empleando en español para aludir a ciertos documentos impresos que no llegan a formar un libro o a escritos de distinta índole como obligaciones de pago, acreditativos de la situación personal, etc. De modo que, al estar empleándose esta palabra con el sentido recto que le otorga el diccionario, no es preciso marcarla con ningún tipo de resalte.

No obstante, y pese a no ser en principio necesario, el empleo de comillas es siempre una opción que, en última instancia, depende del redactor: cuando se considere que su uso es adecuado por el propio texto, por el destinatario o el medio se puede recurrir a ellas sin que esto suponga incorrección alguna.

De este modo, en los ejemplos anteriores habría sido más adecuado escribir La investigación Papeles de Pandora es la continuación de un proyecto similar publicado en 2016, pues se refiere al proyecto de investigación, y Quiénes son los españoles que aparecen en los papeles de Pandora, pues se refiere a los documentos y la información resultado de esa investigación.

Se recuerda, por último, que es preferible la denominación española papeles de Pandora o Papeles de Pandora a la forma inglesa Pandora Papers.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.