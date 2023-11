FundéuRAE: "lamentar algo", pero "lamentarse de/por algo"

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que cuando el verbo lamentar se usa como pronominal (lamentarse), la causa del lamento se introduce con las preposiciones de o por.

No obstante, en los medios se pueden encontrar frases en las que no se escribe la preposición, como Lo demuestran otras cartas en las que se lamentaba que todo el mundo lo acusase, Varios hinchas se lamentaron que les tocara el Flamengo o Se hizo conocido por subir contenido a redes sociales donde se lamentaba que no hubiera salido el disparo.

Tal como explica el Diccionario panhispánico de dudas, el verbo lamentar puede emplearse como intransitivo pronominal (lamentarse). En ese caso, aquello que produce el lamento se expresa con un complemento introducido por de o por: Los usuarios de Twitter se lamentaron por el comienzo de otro lunes. De esta forma, no es adecuado eliminar la preposición, incluso si el complemento es una oración que comienza por que.

Así, en los ejemplos iniciales, habría sido más recomendable escribir Lo demuestran otras cartas en las que se lamentaba de que todo el mundo lo acusase, Varios hinchas se lamentaron de que les tocara el Flamengo y Se hizo conocido por subir contenido a redes sociales donde se lamentaba por que no hubiera salido el disparo.

Según la obra mencionada anteriormente, este verbo también puede construirse como transitivo con el sentido de sentir pena, contrariedad o arrepentimiento [por algo]. En este uso, no es apropiado anteponer ninguna preposición: Lamentaron no haber hecho lo mismo, Lamenté que no vinieras.

