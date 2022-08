FundéuRAE: "laboratorio de ideas", mejor que "think tank"

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la expresión laboratorio de ideas es preferible al anglicismo think tank, con el que se hace referencia a una institución o a un grupo de expertos que se reúne para reflexionar o investigar sobre asuntos de relevancia, como defensa, política, educación...

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como El principal think tank alemán apoya a España en su guerra contra Bruselas por los cortes de gas, La estabilidad de México continúa erosionándose, afirma el think tank The Fund for Peace o La Moneda renovó sus alianzas con think tanks ligados a la izquierda.

De acuerdo con la base de datos terminológica de la Unión Europea (IATE), think tank puede traducirse como laboratorio de ideas o grupo de reflexión. También cuentan con uso, aunque menos extendido, expresiones como centro de pensamiento o vivero de ideas.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir El principal laboratorio de ideas alemán apoya a España en su guerra contra Bruselas por los cortes de gas, La estabilidad de México continúa erosionándose, afirma el laboratorio de ideas The Fund for Peace y La Moneda renovó sus alianzas con grupos de reflexión ligados a la izquierda.

Si, no obstante, se desea emplear el anglicismo think tank (plural think tanks), lo apropiado es destacarlo en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

feu/mcm