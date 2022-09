FundéuRAE: inicio del curso escolar, claves de redacción

Con motivo del inicio del nuevo curso escolar en España, a comienzos del mes de septiembre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves para la redacción adecuada de las noticias relacionadas con el ámbito educativo.

1. La educación secundaria, pero Educación Secundaria ObligatoriaSe escriben con minúscula las denominaciones genéricas de etapas y ciclos educativos (educación secundaria o educación superior), pero con mayúscula si se trata del nombre oficial porque tiene valor de nombre propio: Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional. En el caso de que coincidan, como ocurre con educación infantil o Educación Infantil, que puede referirse tanto al ciclo educativo como a su denominación oficial, se optará por una u otra en función de a qué se refiera en cada caso concreto.Los niveles de los ciclos se escriben con minúsculas y pueden abreviarse con la representación correspondiente del ordinal en arábigos: Ha repetido primero, Está en 2.º de primaria (con punto abreviativo).

2. Asignaturas y ramas del conocimientoLos nombres de las disciplinas científicas y de las ramas del conocimiento se escriben con iniciales minúsculas (Ha habido grandes avances en el campo de la ingeniería), pero con mayúsculas si se trata de la denominación de una asignatura o materia en el entorno académico (Este año voy a estudiar Inglés y Matemáticas).

3. Nombres de los centrosLos nombres oficiales de los centros educativos se escriben con mayúsculas iniciales y sin comillas ni cursiva: El Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica abre sus puertas el 9 de septiembre.En el caso de que se haga referencia al centro solo con el sustantivo genérico, este se escribirá con minúscula cuando va precedido de posesivos o demostrativos (este centro es público, mi universidad está lejos), pero se acepta la mayúscula si va precedido por un artículo determinado, cuando se considera una mención abreviada del nombre completo: el Instituto, el Colegio.

4. Departamentos y recintos de los centrosSe escriben con mayúsculas iniciales si se trata de departamentos de la institución: Secretaría, Cátedra de Lingüística. Sin embargo, se escriben con minúsculas, respetando las mayúsculas de los nombres propios que pudieran contener, las denominaciones de recintos del edificio: sala de profesores, aula de música, salón de actos, aula Jacinto Benavente.

5. Cargos, profesiones y titulacionesLos nombres de cargos, profesiones o titulaciones se escriben con minúscula inicial: maestro, catedrático, doctor, ingeniera agrónoma...En caso de citar el nombre oficial de la titulación, este se escribe con mayúscula: licenciado en Ciencias de la Información o licenciatura en Ciencias de la Información.

6. ESO, no E. S. O.ESO, PDI o TIC son siglas, no abreviaturas, por lo que se escriben con mayúsculas y sin puntos. Asimismo, no es apropiado formar su plural escrito añadiendo una ese minúscula, como en TICs, sino mantenerlas invariables (¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC?); sin embargo, en el lenguaje oral sí es adecuado pronunciar la ese.En cuanto a su desarrollo, lo apropiado es que se haga en minúsculas si corresponde a un nombre común (PDI es pizarra digital interactiva) y en mayúscula en el caso de que sea propio (ESO se desarrolla como Enseñanza Secundaria Obligatoria).

7. Acoso escolar, mejor que bullyingEn español se ha extendido el uso de bullying para referirse específicamente al acoso que se produce en el ámbito escolar. Este anglicismo puede sustituirse por acoso escolar u otras alternativas válidas, como intimidación, matonismo, matoneo o matonaje.

8. Educación en casa, mejor que homeschoolingPara evitar los anglicismos homeschooling y homeschooler, se recomienda emplear las expresiones educar o educación en casa y educador o estudiante en casa, respectivamente.

9. Ludificación es preferible a gamificaciónEn el ámbito educativo se ha introducido el concepto de incluir actividades lúdicas en el aula. Para referirse a él es preferible utilizar el término ludificación, no gamificación, que es un mero calco del inglés gamification.

10. Congresos, cursos, jornadas..., en general con mayúsculasSe escriben con mayúsculas iniciales todos los términos significativos de los títulos tanto de los encuentros de profesionales y especialistas (Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente) como de los planes, proyectos o programas (Programa de Formación Docente).

11. Honoris causa, en minúscula y cursivaLa locución honoris causa se escribe en minúscula y, por ser un latinismo, también en cursiva: Ha sido investido hoy doctor 'honoris causa'.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

