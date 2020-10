FundéuRAE: "hepatitis C", sin comillas y solo con la c mayúscula

En la denominación de "hepatitis C", la enfermedad en sí ("hepatitis") se escribe en minúscula y la letra que identifica su tipo se escribe en mayúscula y sin comillas, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

No es raro, sin embargo, que en los medios de comunicación se escriba de modo impropio este nombre y el de los otros tipos de hepatitis, como en "Cuenta con un nuevo fármaco que ha revolucionado el tratamiento de la Hepatitis C", "Por qué descubrir el virus de la Hepatitis C se merece un Nobel de Medicina" o "Se implementó un cerco sanitario para contener el brote de Hepatitis 'A'".

Tal como explica la ortografía académica, se escriben en minúscula los nombres de las enfermedades ("gripe", "cáncer", "neumonía"). En cuanto a la letra, se trata de la forma en la que convencionalmente se identifican varios tipos de hepatitis en medicina, y aparece en mayúscula y sin comillas en el "Diccionario de términos médicos", de la Real Academia Nacional de Medicina (España), y en los documentos de la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, en los ejemplos anteriores, lo aconsejable habría sido escribir "Cuenta con un nuevo fármaco que ha revolucionado el tratamiento de la hepatitis C", "Por qué descubrir el virus de la Hepatitis C se merece un Nobel de Medicina" y "Se implementó un cerco sanitario para contener el brote de hepatitis A".

La sigla "VHC" corresponde a "virus de la hepatitis C", nombre que se escribe igualmente en minúscula, salvo la letra que especifica el tipo.

